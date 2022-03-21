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Петр Бирюков: прошедшей зимой воздух в Москве был чище, чем год назад

Петр Бирюков: прошедшей зимой воздух в Москве был чище, чем год назад - РИА Новости, 21.03.2022

Петр Бирюков: прошедшей зимой воздух в Москве был чище, чем год назад

Прошедшей зимой воздух в Москве был чище, чем год назад, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:32

2022-03-21T14:32

2022-03-21T14:32

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Прошедшей зимой воздух в Москве был чище, чем год назад, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Согласно данным мониторинга, зимой 2020-2021 годов средние концентрации основных загрязняющих веществ не превышали установленные нормативы. Зимой этого года показатель дополнительно снизился, причем в отдельных районах - на треть", - сказал Бирюков журналистам.Он пояснил, что в первую очередь, это связано с погодными условиями.В зависимости от городских зон уровни загрязнения атмосферного воздуха могут отличаться, как правило, наибольшие концентрации фиксируются на территориях, прилегающих к автотрассам.Бирюков напомнил, что в Москве в круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена высокоточным оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, сероводорода, суммы углеводородных соединений. Системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 мкм - РМ 2,5, которые ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, общество, петр бирюков