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Петр Бирюков: прошедшей зимой воздух в Москве был чище, чем год назад
Петр Бирюков: прошедшей зимой воздух в Москве был чище, чем год назад - РИА Новости, 21.03.2022
Петр Бирюков: прошедшей зимой воздух в Москве был чище, чем год назад
Прошедшей зимой воздух в Москве был чище, чем год назад, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:32
2022-03-21T14:32
2022-03-21T14:32
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Прошедшей зимой воздух в Москве был чище, чем год назад, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Согласно данным мониторинга, зимой 2020-2021 годов средние концентрации основных загрязняющих веществ не превышали установленные нормативы. Зимой этого года показатель дополнительно снизился, причем в отдельных районах - на треть", - сказал Бирюков журналистам.Он пояснил, что в первую очередь, это связано с погодными условиями.В зависимости от городских зон уровни загрязнения атмосферного воздуха могут отличаться, как правило, наибольшие концентрации фиксируются на территориях, прилегающих к автотрассам.Бирюков напомнил, что в Москве в круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена высокоточным оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, сероводорода, суммы углеводородных соединений. Системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 мкм - РМ 2,5, которые ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ.
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РИА Новости
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РИА Новости
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городское хозяйство москвы, москва, общество, петр бирюков
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Прошедшей зимой воздух в Москве был чище, чем год назад, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Согласно данным мониторинга, зимой 2020-2021 годов средние концентрации основных загрязняющих веществ не превышали установленные нормативы. Зимой этого года показатель дополнительно снизился, причем в отдельных районах - на треть", - сказал Бирюков журналистам.
Он пояснил, что в первую очередь, это связано с погодными условиями.
"Прошедшая зима была относительно теплой, частая смена атмосферных процессов сопровождалась осадками и усилением ветра. Такие погодные условия обеспечивали интенсивное рассеивание загрязняющих веществ. Кратковременное ослабление этих условий отмечалось в отдельные дни декабря и февраля. Наилучшие были в январе, который оказался самым снежным месяцем - выпало осадков более чем в 1,5 раза больше нормы", - пояснил Бирюков.
В зависимости от городских зон уровни загрязнения атмосферного воздуха могут отличаться, как правило, наибольшие концентрации фиксируются на территориях, прилегающих к автотрассам.
Бирюков напомнил, что в Москве
в круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена высокоточным оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, сероводорода, суммы углеводородных соединений. Системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 мкм - РМ 2,5, которые ВОЗ
признает одними из самых опасных загрязняющих веществ.