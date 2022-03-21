https://ria.ru/20220321/donetsk-1779317631.html

В Донецке при обстрелах со стороны ВСУ пострадала женщина

В Донецке при обстрелах со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 21.03.2022

В Донецке при обстрелах со стороны ВСУ пострадала женщина

Мирная жительница Донецка получила ранения при обстреле города в 15.10 мск в понедельник, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:34

2022-03-21T17:34

2022-03-21T17:34

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

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вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Мирная жительница Донецка получила ранения при обстреле города в 15.10 мск в понедельник, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, пострадавшая госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/obstrel-1779297264.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Петровского района Донецка Последствия обстрела Петровского района Донецка 2022-03-21T17:34 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф