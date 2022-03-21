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Более 23 тысяч абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов

Более 23 тысяч абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 21.03.2022

Более 23 тысяч абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов

Более 23 тысяч абонентов в четырех районах Донецка остались без электроснабжения из-за обстрелов со стороны украинских войск, заявило представительство Донецкой РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:01

2022-03-21T12:01

2022-03-21T12:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Более 23 тысяч абонентов в четырех районах Донецка остались без электроснабжения из-за обстрелов со стороны украинских войск, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщает представительство в своем Telegram-канале, речь идет о Киевском, Кировском, Куйбышевском и Петровском районах города. По данным ведомства, также из-за обстрелов обесточены населенные пункты Яковлевка и Минеральное в Ясиноватском районе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 18 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня и 184 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.С момента начала военной спецоперации на Украине 24 февраля Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск.

донецк (днр)

донецкая народная республика

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, владимир путин, россия, петровский район, луганская народная республика, вооруженные силы рф