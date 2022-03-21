https://ria.ru/20220321/donbass-1779219101.html

Народная милиция ДНР заявила, что ВСУ потеряли за сутки 44 человека

Народная милиция ДНР заявила, что ВСУ потеряли за сутки 44 человека - РИА Новости, 21.03.2022

Народная милиция ДНР заявила, что ВСУ потеряли за сутки 44 человека

Украинские войска потеряли за сутки 44 человека, один танк и две БМП, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T10:37

2022-03-21T10:37

2022-03-21T10:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

мт-12 "рапира"

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки 44 человека, один танк и две БМП, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики."За прошедшие сутки, военнослужащие Донецкой Народной Республики уничтожили 44 украинских оккупанта, один танк, две БМП, три огневые позиции 100-миллиметровых противотанковых орудия МТ-12 "Рапира". Захвачены две САУ 2С1 "Гвоздика", одна БПМ, три грузовых транспортных средства и две бронированных машины", - говорится в сообщении.Народная милиция ДНР также сообщила, что восемь украинских военных 25-й воздушно-десантной бригады, 11 военных 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/ukraina-1779219478.html

https://ria.ru/20220321/donbass-1779220486.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, мт-12 "рапира"