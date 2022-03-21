https://ria.ru/20220321/dispanserizatsiya-1779227578.html
В 2022 году почти 270 тысяч россиян прошли углубленную диспансеризацию
В 2022 году почти 270 тысяч россиян прошли углубленную диспансеризацию - РИА Новости, 21.03.2022
В 2022 году почти 270 тысяч россиян прошли углубленную диспансеризацию
Почти 270 тысяч человек прошли углубленную диспансеризацию в этом году, в 2021 году – 1,9 миллиона пациентов, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:22
2022-03-21T11:22
2022-03-21T11:38
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Почти 270 тысяч человек прошли углубленную диспансеризацию в этом году, в 2021 году – 1,9 миллиона пациентов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В медицинских организациях там, где заболеваемость пошла на убыль, количество пациентов, получивших углубленную диспансеризацию, составило почти 270 тысяч", - сказал Мурашко на ВКС общественных приемных "Единой России" и Минздрава.Он уточнил, что в прошлом году углубленную диспансеризацию прошли 1,9 миллиона пациентов.
https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779228773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко
11:22 21.03.2022 (обновлено: 11:38 21.03.2022)
В 2022 году почти 270 тысяч россиян прошли углубленную диспансеризацию
Мурашко заявил, что в 2022 году почти 270 тысяч человек прошли углубленную диспансеризацию