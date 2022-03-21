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В 2022 году почти 270 тысяч россиян прошли углубленную диспансеризацию - РИА Новости, 21.03.2022
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В 2022 году почти 270 тысяч россиян прошли углубленную диспансеризацию
В 2022 году почти 270 тысяч россиян прошли углубленную диспансеризацию - РИА Новости, 21.03.2022
В 2022 году почти 270 тысяч россиян прошли углубленную диспансеризацию
Почти 270 тысяч человек прошли углубленную диспансеризацию в этом году, в 2021 году – 1,9 миллиона пациентов, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:22
2022-03-21T11:38
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Почти 270 тысяч человек прошли углубленную диспансеризацию в этом году, в 2021 году – 1,9 миллиона пациентов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В медицинских организациях там, где заболеваемость пошла на убыль, количество пациентов, получивших углубленную диспансеризацию, составило почти 270 тысяч", - сказал Мурашко на ВКС общественных приемных "Единой России" и Минздрава.Он уточнил, что в прошлом году углубленную диспансеризацию прошли 1,9 миллиона пациентов.
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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко
11:22 21.03.2022 (обновлено: 11:38 21.03.2022)
 
В 2022 году почти 270 тысяч россиян прошли углубленную диспансеризацию

Мурашко заявил, что в 2022 году почти 270 тысяч человек прошли углубленную диспансеризацию

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖитель села Литковка Омской области во время медицинского обследования
Житель села Литковка Омской области во время медицинского обследования - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Житель села Литковка Омской области во время медицинского обследования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Почти 270 тысяч человек прошли углубленную диспансеризацию в этом году, в 2021 году – 1,9 миллиона пациентов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В медицинских организациях там, где заболеваемость пошла на убыль, количество пациентов, получивших углубленную диспансеризацию, составило почти 270 тысяч", - сказал Мурашко на ВКС общественных приемных "Единой России" и Минздрава.
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
11:27
Мурашко объяснил ажиотажный спрос на лекарства фейками
Он уточнил, что в прошлом году углубленную диспансеризацию прошли 1,9 миллиона пациентов.
 
ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Михаил Мурашко
 
 
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