https://ria.ru/20220321/diskriminatsiya-1779360687.html

Москалькова: случаи притеснения россиян за рубежом остались безнаказанными

Москалькова: случаи притеснения россиян за рубежом остались безнаказанными - РИА Новости, 21.03.2022

Москалькова: случаи притеснения россиян за рубежом остались безнаказанными

Зарубежные страны никак не отреагировали на факты дискриминации россиян, никто не был привлечен к ответственности за такое нарушение, заявила уполномоченный по... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T23:46

2022-03-21T23:46

2022-03-21T23:46

антон красовский

татьяна москалькова

россия

в мире

телеканал rt

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Зарубежные страны никак не отреагировали на факты дискриминации россиян, никто не был привлечен к ответственности за такое нарушение, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Мы не увидели и не услышали никакой реакции, чтобы кто-то был наказан за то, что дальнобойщика избили, или разрезали шины на автомобиле с русскими номерами, или просто яркое циничное проявление геноцида, дискриминации, когда человека не впускают в общественное место из-за того, что он русский, также призывы к прямому насилию. Мы не увидели и не услышали ни одной реакции, чтобы кто-то был привлечен ну даже к административной ответственности, чтобы даже просто власти выступили с осуждением", - сообщила Москалькова в интервью Антону Красовскому на телеканале RT.Кроме того, по словам омбудсмена, люди из международного сообщества, сопереживающие россиянам, не могли высказать свою позицию из-за страха потерять карьеру."В международном сообществе есть люди, которые понимают и сопереживают происходящему, многие из них боятся и откровенно говорят: "Если мы не займем эту позицию, это отрицательно скажется на нашей семье, карьере" и так далее", - сообщила Москалькова.

https://ria.ru/20220320/rusofobiya-1779167946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

антон красовский, татьяна москалькова, россия, в мире, телеканал rt