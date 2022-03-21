https://ria.ru/20220321/diskriminatsiya-1779360687.html
Москалькова: случаи притеснения россиян за рубежом остались безнаказанными
Москалькова: случаи притеснения россиян за рубежом остались безнаказанными - РИА Новости, 21.03.2022
Москалькова: случаи притеснения россиян за рубежом остались безнаказанными
Зарубежные страны никак не отреагировали на факты дискриминации россиян, никто не был привлечен к ответственности за такое нарушение, заявила уполномоченный по... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T23:46
2022-03-21T23:46
2022-03-21T23:46
антон красовский
татьяна москалькова
россия
в мире
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Зарубежные страны никак не отреагировали на факты дискриминации россиян, никто не был привлечен к ответственности за такое нарушение, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Мы не увидели и не услышали никакой реакции, чтобы кто-то был наказан за то, что дальнобойщика избили, или разрезали шины на автомобиле с русскими номерами, или просто яркое циничное проявление геноцида, дискриминации, когда человека не впускают в общественное место из-за того, что он русский, также призывы к прямому насилию. Мы не увидели и не услышали ни одной реакции, чтобы кто-то был привлечен ну даже к административной ответственности, чтобы даже просто власти выступили с осуждением", - сообщила Москалькова в интервью Антону Красовскому на телеканале RT.Кроме того, по словам омбудсмена, люди из международного сообщества, сопереживающие россиянам, не могли высказать свою позицию из-за страха потерять карьеру."В международном сообществе есть люди, которые понимают и сопереживают происходящему, многие из них боятся и откровенно говорят: "Если мы не займем эту позицию, это отрицательно скажется на нашей семье, карьере" и так далее", - сообщила Москалькова.
https://ria.ru/20220320/rusofobiya-1779167946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон красовский, татьяна москалькова, россия, в мире, телеканал rt
Москалькова: случаи притеснения россиян за рубежом остались безнаказанными
Омбудсмен Москалькова: все случаи дискриминации россиян за рубежом остались безнаказанными
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Зарубежные страны никак не отреагировали на факты дискриминации россиян, никто не был привлечен к ответственности за такое нарушение, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Мы не увидели и не услышали никакой реакции, чтобы кто-то был наказан за то, что дальнобойщика избили, или разрезали шины на автомобиле с русскими номерами, или просто яркое циничное проявление геноцида, дискриминации, когда человека не впускают в общественное место из-за того, что он русский, также призывы к прямому насилию. Мы не увидели и не услышали ни одной реакции, чтобы кто-то был привлечен ну даже к административной ответственности, чтобы даже просто власти выступили с осуждением", - сообщила Москалькова в интервью Антону Красовскому
на телеканале RT.
Кроме того, по словам омбудсмена, люди из международного сообщества, сопереживающие россиянам, не могли высказать свою позицию из-за страха потерять карьеру.
"В международном сообществе есть люди, которые понимают и сопереживают происходящему, многие из них боятся и откровенно говорят: "Если мы не займем эту позицию, это отрицательно скажется на нашей семье, карьере" и так далее", - сообщила Москалькова.