https://ria.ru/20220321/dipmissii-1779312445.html

МИД призвал США обеспечить нормальные условия работы российских дипмиссий

МИД призвал США обеспечить нормальные условия работы российских дипмиссий - РИА Новости, 21.03.2022

МИД призвал США обеспечить нормальные условия работы российских дипмиссий

Послу США в РФ Джону Салливану заявили о необходимости обеспечить нормальные условия работы российских дипмиссий, сообщается на сайте МИД РФ в понедельник. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:12

2022-03-21T17:12

2022-03-21T17:26

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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джон салливан

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Послу США в РФ Джону Салливану заявили о необходимости обеспечить нормальные условия работы российских дипмиссий, сообщается на сайте МИД РФ в понедельник.Посол США в Москве был вызван в МИД после высказываний президента США Джо Байдена о том, что он считает российского лидера Владимира Путина "военным преступником"."При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220321/ssha-1779311853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, в мире, джон салливан, москва, владимир путин, джо байден