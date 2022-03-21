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МИД призвал США обеспечить нормальные условия работы российских дипмиссий - РИА Новости, 21.03.2022
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МИД призвал США обеспечить нормальные условия работы российских дипмиссий
МИД призвал США обеспечить нормальные условия работы российских дипмиссий - РИА Новости, 21.03.2022
МИД призвал США обеспечить нормальные условия работы российских дипмиссий
Послу США в РФ Джону Салливану заявили о необходимости обеспечить нормальные условия работы российских дипмиссий, сообщается на сайте МИД РФ в понедельник. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:12
2022-03-21T17:26
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сша
в мире
джон салливан
москва
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Послу США в РФ Джону Салливану заявили о необходимости обеспечить нормальные условия работы российских дипмиссий, сообщается на сайте МИД РФ в понедельник.Посол США в Москве был вызван в МИД после высказываний президента США Джо Байдена о том, что он считает российского лидера Владимира Путина "военным преступником"."При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования", - говорится в сообщении.
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россия
сша
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, в мире, джон салливан, москва, владимир путин, джо байден
17:12 21.03.2022 (обновлено: 17:26 21.03.2022)
 
МИД призвал США обеспечить нормальные условия работы российских дипмиссий

МИД призвал США обеспечить нормальные условия работы российских дипмиссий

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Послу США в РФ Джону Салливану заявили о необходимости обеспечить нормальные условия работы российских дипмиссий, сообщается на сайте МИД РФ в понедельник.
Посол США в Москве был вызван в МИД после высказываний президента США Джо Байдена о том, что он считает российского лидера Владимира Путина "военным преступником".
"При обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования", - говорится в сообщении.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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Слова Байдена о Путине ставят отношения на грань разрыва, заявили в МИД
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСШАВ миреДжон СалливанМоскваВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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