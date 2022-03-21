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Новак призвал Госдуму поддержать проект корректировки топливного демпфера - РИА Новости, 21.03.2022
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Новак призвал Госдуму поддержать проект корректировки топливного демпфера
Новак призвал Госдуму поддержать проект корректировки топливного демпфера - РИА Новости, 21.03.2022
Новак призвал Госдуму поддержать проект корректировки топливного демпфера
Вопрос о корректировке параметров демпфирующего механизма, направленного на сглаживание роста цен на топливо на внутреннем рынке, может быть рассмотрен в... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:01
2022-03-21T17:07
цены на нефть
алексей сазанов
россия
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
александр новак
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вопрос о корректировке параметров демпфирующего механизма, направленного на сглаживание роста цен на топливо на внутреннем рынке, может быть рассмотрен в апреле, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Демпфирующий механизм, который был принят и поддержан Госдумой, фракцией, работает. Правда, он требует небольшой корректировки, соответствующий проект закона находится в Госдуме, он планировался к рассмотрению в марте, но, насколько я понимаю, будет рассмотрен в апреле. Я просил бы его поддержать", - сказал вице-премьер.Решение скорректировать параметры механизма было принято на фоне макроэкономической ситуации: из-за курса рубля и растущих цен на нефть нефтяным компаниям выгоднее экспортировать топливо, это оказывало давление на цены для потребителей в России, пояснял в начале февраля замглавы Минфина Алексей Сазанов. По последней оценке Минфина, дополнительные расходы федерального бюджета, связанные с корректировкой топливного демпфера в 2022-2024 годах, могут составить до 850 миллиардов рублей.Проект в данный момент проходит этапы согласования в Госдуме. Согласно документу предлагается увеличить размер компенсации нефтекомпаниям разницы между экспортной и индикативной ценой топлива – с 68% до 83% по бензину и с 65% до 83% по дизелю. А допустимый уровень превышения средней оптовой цены реализации дизеля над ее индикативной ценой уменьшить с 20% до 15%. Если цена будет выше этого уровня, демпфирующая надбавка обнуляется.Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
https://ria.ru/20220321/neft-1779258642.html
https://ria.ru/20220321/neft-1779274631.html
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цены на нефть, алексей сазанов, россия, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, александр новак
17:01 21.03.2022 (обновлено: 17:07 21.03.2022)
 
Новак призвал Госдуму поддержать проект корректировки топливного демпфера

Вице-премьер Новак призвал Госдуму поддержать проект корректировки топливного демпфера

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкВице-премьер Александр Новак
Вице-премьер Александр Новак - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Вице-премьер Александр Новак
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вопрос о корректировке параметров демпфирующего механизма, направленного на сглаживание роста цен на топливо на внутреннем рынке, может быть рассмотрен в апреле, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Демпфирующий механизм, который был принят и поддержан Госдумой, фракцией, работает. Правда, он требует небольшой корректировки, соответствующий проект закона находится в Госдуме, он планировался к рассмотрению в марте, но, насколько я понимаю, будет рассмотрен в апреле. Я просил бы его поддержать", - сказал вице-премьер.
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Решение скорректировать параметры механизма было принято на фоне макроэкономической ситуации: из-за курса рубля и растущих цен на нефть нефтяным компаниям выгоднее экспортировать топливо, это оказывало давление на цены для потребителей в России, пояснял в начале февраля замглавы Минфина Алексей Сазанов. По последней оценке Минфина, дополнительные расходы федерального бюджета, связанные с корректировкой топливного демпфера в 2022-2024 годах, могут составить до 850 миллиардов рублей.
Проект в данный момент проходит этапы согласования в Госдуме. Согласно документу предлагается увеличить размер компенсации нефтекомпаниям разницы между экспортной и индикативной ценой топлива – с 68% до 83% по бензину и с 65% до 83% по дизелю. А допустимый уровень превышения средней оптовой цены реализации дизеля над ее индикативной ценой уменьшить с 20% до 15%. Если цена будет выше этого уровня, демпфирующая надбавка обнуляется.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
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Цены на нефтьАлексей СазановРоссияГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)ЭкономикаАлександр Новак
 
 
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