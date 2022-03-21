https://ria.ru/20220321/dempfer-1779309335.html

Новак призвал Госдуму поддержать проект корректировки топливного демпфера

Новак призвал Госдуму поддержать проект корректировки топливного демпфера - РИА Новости, 21.03.2022

Новак призвал Госдуму поддержать проект корректировки топливного демпфера

Вопрос о корректировке параметров демпфирующего механизма, направленного на сглаживание роста цен на топливо на внутреннем рынке, может быть рассмотрен в... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:01

2022-03-21T17:01

2022-03-21T17:07

цены на нефть

алексей сазанов

россия

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

александр новак

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вопрос о корректировке параметров демпфирующего механизма, направленного на сглаживание роста цен на топливо на внутреннем рынке, может быть рассмотрен в апреле, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Демпфирующий механизм, который был принят и поддержан Госдумой, фракцией, работает. Правда, он требует небольшой корректировки, соответствующий проект закона находится в Госдуме, он планировался к рассмотрению в марте, но, насколько я понимаю, будет рассмотрен в апреле. Я просил бы его поддержать", - сказал вице-премьер.Решение скорректировать параметры механизма было принято на фоне макроэкономической ситуации: из-за курса рубля и растущих цен на нефть нефтяным компаниям выгоднее экспортировать топливо, это оказывало давление на цены для потребителей в России, пояснял в начале февраля замглавы Минфина Алексей Сазанов. По последней оценке Минфина, дополнительные расходы федерального бюджета, связанные с корректировкой топливного демпфера в 2022-2024 годах, могут составить до 850 миллиардов рублей.Проект в данный момент проходит этапы согласования в Госдуме. Согласно документу предлагается увеличить размер компенсации нефтекомпаниям разницы между экспортной и индикативной ценой топлива – с 68% до 83% по бензину и с 65% до 83% по дизелю. А допустимый уровень превышения средней оптовой цены реализации дизеля над ее индикативной ценой уменьшить с 20% до 15%. Если цена будет выше этого уровня, демпфирующая надбавка обнуляется.Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

https://ria.ru/20220321/neft-1779258642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

цены на нефть, алексей сазанов, россия, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, александр новак