https://ria.ru/20220321/bolgariya-1779243509.html
Посол в Софии: народ Болгарии против антироссийской политики правительства
Посол в Софии: народ Болгарии против антироссийской политики правительства - РИА Новости, 21.03.2022
Посол в Софии: народ Болгарии против антироссийской политики правительства
Народ Болгарии не поддерживает ни риторику, ни действия правительства страны в отношении РФ, заявила посол России в Софии Элеонора Митрофанова. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:27
2022-03-21T12:27
2022-03-21T12:28
в мире
болгария
россия
элеонора митрофанова
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Народ Болгарии не поддерживает ни риторику, ни действия правительства страны в отношении РФ, заявила посол России в Софии Элеонора Митрофанова.Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов персона нон грата, а Латвия и Эстония заявили, что высылают по три сотрудника российского посольства."Народ Болгарии все-таки не поддерживает ни риторику, ни действия своего правительства в отношении спецоперации на Украине", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".Посол упомянула, что в крупных городах Болгарии, включая Варну и Софию, прошли антинатовские акции в поддержку России, когда страну посещал глава Пентагона Ллойд Остин. "Мы и письма получаем поддержки, и в интернете многие сами переводят наши сайты с русского на болгарский язык", - подчеркнула Митрофанова. Она уточнила, что такой позиции придерживается не весь народ, но большинство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/postavki-1778243781.html
https://ria.ru/20220315/partiya-1778273487.html
https://ria.ru/20220320/europe-1778916137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, россия, элеонора митрофанова, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
12:27 21.03.2022 (обновлено: 12:28 21.03.2022)
Посол в Софии: народ Болгарии против антироссийской политики правительства
Посол в Софии Митрофанова: народ Болгарии против антироссийских риторики и действий