https://ria.ru/20220321/bolgariya-1779243509.html

Посол в Софии: народ Болгарии против антироссийской политики правительства

Посол в Софии: народ Болгарии против антироссийской политики правительства - РИА Новости, 21.03.2022

Посол в Софии: народ Болгарии против антироссийской политики правительства

Народ Болгарии не поддерживает ни риторику, ни действия правительства страны в отношении РФ, заявила посол России в Софии Элеонора Митрофанова. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:27

2022-03-21T12:27

2022-03-21T12:28

в мире

болгария

россия

элеонора митрофанова

санкции в отношении россии

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135088/73/1350887369_156:291:2000:1328_1920x0_80_0_0_991d9343d7f3845204b52a9e58d0d74f.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Народ Болгарии не поддерживает ни риторику, ни действия правительства страны в отношении РФ, заявила посол России в Софии Элеонора Митрофанова.Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов персона нон грата, а Латвия и Эстония заявили, что высылают по три сотрудника российского посольства."Народ Болгарии все-таки не поддерживает ни риторику, ни действия своего правительства в отношении спецоперации на Украине", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".Посол упомянула, что в крупных городах Болгарии, включая Варну и Софию, прошли антинатовские акции в поддержку России, когда страну посещал глава Пентагона Ллойд Остин. "Мы и письма получаем поддержки, и в интернете многие сами переводят наши сайты с русского на болгарский язык", - подчеркнула Митрофанова. Она уточнила, что такой позиции придерживается не весь народ, но большинство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/postavki-1778243781.html

https://ria.ru/20220315/partiya-1778273487.html

https://ria.ru/20220320/europe-1778916137.html

болгария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, болгария, россия, элеонора митрофанова, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр