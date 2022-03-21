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Рябков и посол Китая обсудили биологическую деятельность США на Украине - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/biologiya-1779268208.html
Рябков и посол Китая обсудили биологическую деятельность США на Украине
Рябков и посол Китая обсудили биологическую деятельность США на Украине - РИА Новости, 21.03.2022
Рябков и посол Китая обсудили биологическую деятельность США на Украине
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России Чжан Ханьхуэем проблематику военно-биологической деятельности США на... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:13
2022-03-21T14:21
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
китай
чжао лицзянь
сша
украина
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России Чжан Ханьхуэем проблематику военно-биологической деятельности США на Украине, сообщается на сайте МИД РФ."С российской стороны было привлечено внимание к проблематике военно-биологической деятельности США на Украине, к нашим соответствующим усилиям на профильных международных площадках", - говорится в сообщении. Отмечается, что "с обеих сторон подчеркнута высокая эффективность российско-китайского внешнеполитического взаимодействия".Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже Рябков.
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
https://ria.ru/20220318/laboratoriya-1778914040.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, китай, чжао лицзянь, сша, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
14:13 21.03.2022 (обновлено: 14:21 21.03.2022)
 
Рябков и посол Китая обсудили биологическую деятельность США на Украине

Замглавы МИД Рябков и посол КНР Чжан Ханьхуэй обсудили биологическую деятельность США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Министерство иностранных дел России
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России Чжан Ханьхуэем проблематику военно-биологической деятельности США на Украине, сообщается на сайте МИД РФ.
"С российской стороны было привлечено внимание к проблематике военно-биологической деятельности США на Украине, к нашим соответствующим усилиям на профильных международных площадках", - говорится в сообщении. Отмечается, что "с обеих сторон подчеркнута высокая эффективность российско-китайского внешнеполитического взаимодействия".
Биологически опасное вещество в руках лаборанта - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 08:00
Угроза у ворот. США создали на Украине десятки биолабораторий
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже Рябков.
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18 марта, 18:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Постпред Китая потребовал от США рассказать о биолабораториях на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияКитайЧжао ЛицзяньСШАУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Рябков
 
 
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