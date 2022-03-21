14:13 21.03.2022 (обновлено: 14:21 21.03.2022)
Рябков и посол Китая обсудили биологическую деятельность США на Украине
Замглавы МИД Рябков и посол КНР Чжан Ханьхуэй обсудили биологическую деятельность США
Министерство иностранных дел России
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России Чжан Ханьхуэем проблематику военно-биологической деятельности США на Украине, сообщается на сайте МИД РФ.
"С российской стороны было привлечено внимание к проблематике военно-биологической деятельности США на Украине, к нашим соответствующим усилиям на профильных международных площадках", - говорится в сообщении. Отмечается, что "с обеих сторон подчеркнута высокая эффективность российско-китайского внешнеполитического взаимодействия".
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже Рябков.