https://ria.ru/20220321/biologiya-1779268208.html

Рябков и посол Китая обсудили биологическую деятельность США на Украине

Рябков и посол Китая обсудили биологическую деятельность США на Украине - РИА Новости, 21.03.2022

Рябков и посол Китая обсудили биологическую деятельность США на Украине

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России Чжан Ханьхуэем проблематику военно-биологической деятельности США на... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:13

2022-03-21T14:13

2022-03-21T14:21

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России Чжан Ханьхуэем проблематику военно-биологической деятельности США на Украине, сообщается на сайте МИД РФ."С российской стороны было привлечено внимание к проблематике военно-биологической деятельности США на Украине, к нашим соответствующим усилиям на профильных международных площадках", - говорится в сообщении. Отмечается, что "с обеих сторон подчеркнута высокая эффективность российско-китайского внешнеполитического взаимодействия".Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже Рябков.

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

https://ria.ru/20220318/laboratoriya-1778914040.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, китай, чжао лицзянь, сша, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков