https://ria.ru/20220321/bezhentsy-1779268760.html
В России 327 пунктов временного размещения приняли беженцев из Донбасса
В России 327 пунктов временного размещения приняли беженцев из Донбасса - РИА Новости, 21.03.2022
В России 327 пунктов временного размещения приняли беженцев из Донбасса
Уже 327 пунктов временного размещения (ПВР) на территории 33 регионов России приняли беженцев из Донбасса, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:16
2022-03-21T14:16
2022-03-21T14:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773927036_0:183:2702:1703_1920x0_80_0_0_cf7250d30066c02b63a253d3dff953ff.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Уже 327 пунктов временного размещения (ПВР) на территории 33 регионов России приняли беженцев из Донбасса, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.По данным экстренных служб, границу России с начала эскалации конфликта на Украине пересекли более 347 тысяч беженцев из Донбасса, среди которых свыше 73 тысяч детей."Прибывающие временные переселенцы размещаются на территории 33 субъектов РФ в 327 пунктах временного размещения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что всем беженцам специалисты ведомства оказывают психологическую помощь. На базе главных управлений МЧС в регионах страны продолжают работать телефоны "горячей линии".Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://ria.ru/20220320/mariupol-1779127704.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773927036_0:0:2702:2027_1920x0_80_0_0_18a074d71d00f5518f2b464cca636338.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
В России 327 пунктов временного размещения приняли беженцев из Донбасса
МЧС: 327 пунктов временного размещения в 33 регионах приняли беженцев из Донбасса