https://ria.ru/20220321/bezhentsy-1779268760.html

В России 327 пунктов временного размещения приняли беженцев из Донбасса

В России 327 пунктов временного размещения приняли беженцев из Донбасса - РИА Новости, 21.03.2022

В России 327 пунктов временного размещения приняли беженцев из Донбасса

Уже 327 пунктов временного размещения (ПВР) на территории 33 регионов России приняли беженцев из Донбасса, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:16

2022-03-21T14:16

2022-03-21T14:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Уже 327 пунктов временного размещения (ПВР) на территории 33 регионов России приняли беженцев из Донбасса, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.По данным экстренных служб, границу России с начала эскалации конфликта на Украине пересекли более 347 тысяч беженцев из Донбасса, среди которых свыше 73 тысяч детей."Прибывающие временные переселенцы размещаются на территории 33 субъектов РФ в 327 пунктах временного размещения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что всем беженцам специалисты ведомства оказывают психологическую помощь. На базе главных управлений МЧС в регионах страны продолжают работать телефоны "горячей линии".Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

https://ria.ru/20220320/mariupol-1779127704.html

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луганская народная республика

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия