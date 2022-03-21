https://ria.ru/20220321/belorussiya-1779297687.html

В Белоруссии задержали мужчину, передававшего фотографии военной техники

В Белоруссии задержали мужчину, передававшего фотографии военной техники - РИА Новости, 21.03.2022

В Белоруссии задержали мужчину, передававшего фотографии военной техники

В Белоруссии задержан житель Пинска (Брестская область Белоруссии, граничащая с Украиной) за передачу Telegram-каналу, признанному в стране экстремистским,... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T16:15

2022-03-21T16:15

2022-03-21T16:15

в мире

белоруссия

брестская область

следственный комитет белоруссии

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МИНСК, 21 мар – РИА Новости. В Белоруссии задержан житель Пинска (Брестская область Белоруссии, граничащая с Украиной) за передачу Telegram-каналу, признанному в стране экстремистским, фотографий передвижения военной техники, сообщил в понедельник Следственный комитет республики."По данным следствия, 33-летний мужчина 27 февраля инициативно вышел на связь с администраторами Telegram-канала, являющимися участниками экстремистского формирования, которым передал материалы для последующего опубликования. Подозреваемый… фотографировал на камеру мобильного телефона военную технику, осуществлял съемку передвижений военного транспорта и в дальнейшем передал эти сведения администраторам экстремистских Telegram –каналов", - говорится в сообщении СК в его Telegram-канале.Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "содействие экстремистской деятельности" уголовного кодекса Белоруссии. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до шести лет.

https://ria.ru/20220317/terakt-1778686528.html

белоруссия

брестская область

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, брестская область, следственный комитет белоруссии