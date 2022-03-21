https://ria.ru/20220321/belorussiya-1779297687.html
В Белоруссии задержали мужчину, передававшего фотографии военной техники
В Белоруссии задержали мужчину, передававшего фотографии военной техники - РИА Новости, 21.03.2022
В Белоруссии задержали мужчину, передававшего фотографии военной техники
В Белоруссии задержан житель Пинска (Брестская область Белоруссии, граничащая с Украиной) за передачу Telegram-каналу, признанному в стране экстремистским,... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T16:15
2022-03-21T16:15
2022-03-21T16:15
в мире
белоруссия
брестская область
следственный комитет белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/26/1526152618_0:11:837:482_1920x0_80_0_0_525720571140fa12ce389b47612de6aa.jpg
МИНСК, 21 мар – РИА Новости. В Белоруссии задержан житель Пинска (Брестская область Белоруссии, граничащая с Украиной) за передачу Telegram-каналу, признанному в стране экстремистским, фотографий передвижения военной техники, сообщил в понедельник Следственный комитет республики."По данным следствия, 33-летний мужчина 27 февраля инициативно вышел на связь с администраторами Telegram-канала, являющимися участниками экстремистского формирования, которым передал материалы для последующего опубликования. Подозреваемый… фотографировал на камеру мобильного телефона военную технику, осуществлял съемку передвижений военного транспорта и в дальнейшем передал эти сведения администраторам экстремистских Telegram –каналов", - говорится в сообщении СК в его Telegram-канале.Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "содействие экстремистской деятельности" уголовного кодекса Белоруссии. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до шести лет.
https://ria.ru/20220317/terakt-1778686528.html
белоруссия
брестская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/26/1526152618_90:0:749:494_1920x0_80_0_0_18d5e35c3e5ce052305295ad02a4a5d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, брестская область, следственный комитет белоруссии
В Белоруссии задержали мужчину, передававшего фотографии военной техники
В Белоруссии задержали мужчину, передававшего экстремистам фотографии военной техники