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В Белоруссии задержали мужчину, передававшего фотографии военной техники - РИА Новости, 21.03.2022
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В Белоруссии задержали мужчину, передававшего фотографии военной техники
В Белоруссии задержали мужчину, передававшего фотографии военной техники - РИА Новости, 21.03.2022
В Белоруссии задержали мужчину, передававшего фотографии военной техники
В Белоруссии задержан житель Пинска (Брестская область Белоруссии, граничащая с Украиной) за передачу Telegram-каналу, признанному в стране экстремистским,... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T16:15
2022-03-21T16:15
в мире
белоруссия
брестская область
следственный комитет белоруссии
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МИНСК, 21 мар – РИА Новости. В Белоруссии задержан житель Пинска (Брестская область Белоруссии, граничащая с Украиной) за передачу Telegram-каналу, признанному в стране экстремистским, фотографий передвижения военной техники, сообщил в понедельник Следственный комитет республики."По данным следствия, 33-летний мужчина 27 февраля инициативно вышел на связь с администраторами Telegram-канала, являющимися участниками экстремистского формирования, которым передал материалы для последующего опубликования. Подозреваемый… фотографировал на камеру мобильного телефона военную технику, осуществлял съемку передвижений военного транспорта и в дальнейшем передал эти сведения администраторам экстремистских Telegram –каналов", - говорится в сообщении СК в его Telegram-канале.Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "содействие экстремистской деятельности" уголовного кодекса Белоруссии. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до шести лет.
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в мире, белоруссия, брестская область, следственный комитет белоруссии
16:15 21.03.2022
 
В Белоруссии задержали мужчину, передававшего фотографии военной техники

В Белоруссии задержали мужчину, передававшего экстремистам фотографии военной техники

© Фото : Следственный комитет Республики БеларусьАвтомобиль Следственного комитета Белоруссии
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Фото : Следственный комитет Республики Беларусь
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МИНСК, 21 мар – РИА Новости. В Белоруссии задержан житель Пинска (Брестская область Белоруссии, граничащая с Украиной) за передачу Telegram-каналу, признанному в стране экстремистским, фотографий передвижения военной техники, сообщил в понедельник Следственный комитет республики.
"По данным следствия, 33-летний мужчина 27 февраля инициативно вышел на связь с администраторами Telegram-канала, являющимися участниками экстремистского формирования, которым передал материалы для последующего опубликования. Подозреваемый… фотографировал на камеру мобильного телефона военную технику, осуществлял съемку передвижений военного транспорта и в дальнейшем передал эти сведения администраторам экстремистских Telegram –каналов", - говорится в сообщении СК в его Telegram-канале.
Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "содействие экстремистской деятельности" уголовного кодекса Белоруссии. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до шести лет.
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