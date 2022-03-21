https://ria.ru/20220321/bank-1779239026.html

ВТБ с начала года удвоил выдачу цифровых карт

ВТБ с начала года удвоил выдачу цифровых карт - РИА Новости, 21.03.2022

ВТБ с начала года удвоил выдачу цифровых карт

ВТБ с начала года выпустил свыше 340 тысяч дебетовых и кредитных цифровых карт – почти в два раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:09

2022-03-21T12:09

2022-03-21T12:09

новости компаний - экономика

россия

втб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. ВТБ с начала года выпустил свыше 340 тысяч дебетовых и кредитных цифровых карт – почти в два раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает банк."Доля цифровых карт в эмиссии банка на сегодняшний день уже превышает 20%. Общее число активных виртуальных карт выросло на 14% и достигло 1,2 миллиона штук. Оборот по цифровым картам с начала года увеличился в 3,5 раза по сравнению с началом 2021 года, превысив 20 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении.Как отметили в ВТБ, только за первые две недели марта спрос на цифровые карты увеличился более, чем на 70% по сравнению со второй половиной февраля. В этот период банк оформил свыше 130 тысяч виртуальных карт, примерно 40% из них – на базе платежной системы "Мир".ВТБ начал эмиссию цифровых дебетовых карт в декабре 2019 года, виртуальных кредитных карт – в декабре 2020 года. В марте прошлого года, помимо карт международных платежных систем, клиентам банка также стала доступна виртуальная дебетовая карта "Мир". С марта текущего года клиенты могут заказать кредитную "Карту возможностей" на платежной системе "Мир". Выпустить цифровую карту можно как в дополнение к пластиковой, так и взамен ее. Клиент может выбрать виртуальный аналог вместо перевыпуска пластика.В банке напомнили, что решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России никак не повлияло на обслуживание клиентов банка внутри страны. Все транзакции по картам VISA и MasterCard, в том числе оплата и снятие наличных, по-прежнему доступны. Исключение составляют использование сервисов PAY, проведение транзакций за границей и оплата в некоторых интернет-магазинах и онлайн-сервисах.Ранее ВТБ принял решение, что все карты банка будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. В том числе, продолжат работать карты иностранных платежных систем, которые по-прежнему действуют на территории России.

https://realty.ria.ru/20220318/vtb-1778783368.html

https://realty.ria.ru/20220317/ipoteka-1778688446.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, втб