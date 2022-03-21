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ВТБ с начала года удвоил выдачу цифровых карт - РИА Новости, 21.03.2022
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ВТБ с начала года удвоил выдачу цифровых карт
ВТБ с начала года удвоил выдачу цифровых карт - РИА Новости, 21.03.2022
ВТБ с начала года удвоил выдачу цифровых карт
ВТБ с начала года выпустил свыше 340 тысяч дебетовых и кредитных цифровых карт – почти в два раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:09
2022-03-21T12:09
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. ВТБ с начала года выпустил свыше 340 тысяч дебетовых и кредитных цифровых карт – почти в два раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает банк."Доля цифровых карт в эмиссии банка на сегодняшний день уже превышает 20%. Общее число активных виртуальных карт выросло на 14% и достигло 1,2 миллиона штук. Оборот по цифровым картам с начала года увеличился в 3,5 раза по сравнению с началом 2021 года, превысив 20 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении.Как отметили в ВТБ, только за первые две недели марта спрос на цифровые карты увеличился более, чем на 70% по сравнению со второй половиной февраля. В этот период банк оформил свыше 130 тысяч виртуальных карт, примерно 40% из них – на базе платежной системы "Мир".ВТБ начал эмиссию цифровых дебетовых карт в декабре 2019 года, виртуальных кредитных карт – в декабре 2020 года. В марте прошлого года, помимо карт международных платежных систем, клиентам банка также стала доступна виртуальная дебетовая карта "Мир". С марта текущего года клиенты могут заказать кредитную "Карту возможностей" на платежной системе "Мир". Выпустить цифровую карту можно как в дополнение к пластиковой, так и взамен ее. Клиент может выбрать виртуальный аналог вместо перевыпуска пластика.В банке напомнили, что решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России никак не повлияло на обслуживание клиентов банка внутри страны. Все транзакции по картам VISA и MasterCard, в том числе оплата и снятие наличных, по-прежнему доступны. Исключение составляют использование сервисов PAY, проведение транзакций за границей и оплата в некоторых интернет-магазинах и онлайн-сервисах.Ранее ВТБ принял решение, что все карты банка будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. В том числе, продолжат работать карты иностранных платежных систем, которые по-прежнему действуют на территории России.
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новости компаний - экономика, россия, втб
12:09 21.03.2022
 

ВТБ с начала года удвоил выдачу цифровых карт

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. ВТБ с начала года выпустил свыше 340 тысяч дебетовых и кредитных цифровых карт – почти в два раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает банк.
"Доля цифровых карт в эмиссии банка на сегодняшний день уже превышает 20%. Общее число активных виртуальных карт выросло на 14% и достигло 1,2 миллиона штук. Оборот по цифровым картам с начала года увеличился в 3,5 раза по сравнению с началом 2021 года, превысив 20 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении.
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Как отметили в ВТБ, только за первые две недели марта спрос на цифровые карты увеличился более, чем на 70% по сравнению со второй половиной февраля. В этот период банк оформил свыше 130 тысяч виртуальных карт, примерно 40% из них – на базе платежной системы "Мир".
ВТБ начал эмиссию цифровых дебетовых карт в декабре 2019 года, виртуальных кредитных карт – в декабре 2020 года. В марте прошлого года, помимо карт международных платежных систем, клиентам банка также стала доступна виртуальная дебетовая карта "Мир". С марта текущего года клиенты могут заказать кредитную "Карту возможностей" на платежной системе "Мир". Выпустить цифровую карту можно как в дополнение к пластиковой, так и взамен ее. Клиент может выбрать виртуальный аналог вместо перевыпуска пластика.
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В банке напомнили, что решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России никак не повлияло на обслуживание клиентов банка внутри страны. Все транзакции по картам VISA и MasterCard, в том числе оплата и снятие наличных, по-прежнему доступны. Исключение составляют использование сервисов PAY, проведение транзакций за границей и оплата в некоторых интернет-магазинах и онлайн-сервисах.
Ранее ВТБ принял решение, что все карты банка будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. В том числе, продолжат работать карты иностранных платежных систем, которые по-прежнему действуют на территории России.
 
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