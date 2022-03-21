https://ria.ru/20220321/aviabilety-1779274932.html

Эксперты рассказали, как россияне теперь покупают авиабилеты за рубеж

Эксперты рассказали, как россияне теперь покупают авиабилеты за рубеж - РИА Новости, 23.03.2022

Эксперты рассказали, как россияне теперь покупают авиабилеты за рубеж

Руководители ряда крупных компаний по продаже авиабилетов рассказали, что в последние дни получают больше обращений за покупкой мест на международные авиарейсы, РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-21T21:09

2022-03-21T21:09

2022-03-23T17:12

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Руководители ряда крупных компаний по продаже авиабилетов рассказали, что в последние дни получают больше обращений за покупкой мест на международные авиарейсы, сообщает TourDom.ru.Запросы поступают как со стороны турагентов и туроператоров, так и от авиапассажиров.Эксперты поясняют, что после прекращения международных операций по картам Visa и MasterCard, выпущенных российскими банками, стало невозможно покупать авиабилеты на сайтах зарубежных перевозчиков. Отечественные билетные компании принимают платежи в рублях, а также онлайн – по картам "Мир".Кроме того, благодаря большому количеству каналов дистрибуции через агрегаторов проще составлять сложные маршруты, в том числе и с перелетами авиакомпаниями, входящими в разные авиаальянсы, и покупать билеты с отправлением из одного заграничного аэропорта в другой.Зарубежные перевозчики ограничили выписку таких билетов. Крупные агенты оформляют перелеты по таким маршрутам через иностранные системы взаиморасчетов.Правда, эксперты предупреждают, что есть прецеденты, когда на рейсы заграничных авиакомпаний за пределами России не пускали пассажиров с паспортами РФ.Еще один плюс: удобство. Эксперты напомнили, что к офисам иностранных авиакомпаний в России выстраиваются огромные очереди желающих приобрести места на рейсах за наличные.

https://ria.ru/20220318/polety-1778879696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, россия, санкции в отношении россии, туристы, авиабилеты, авиакомпании, самолеты