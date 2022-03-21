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Минкультуры предложило официально отмечать День российской анимации - РИА Новости, 21.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220321/animatsiya-1779234970.html
Минкультуры предложило официально отмечать День российской анимации
Минкультуры предложило официально отмечать День российской анимации - РИА Новости, 21.03.2022
Минкультуры предложило официально отмечать День российской анимации
Министерство культуры приступило к общественному обсуждению проекта указа президента "Об установлении Дня российской анимации", его предлагают отмечать 8... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:24
2022-03-21T12:24
культура
новости культуры
юлиана слащева
союзмультфильм
россия
кино и сериалы
праздник
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Министерство культуры приступило к общественному обсуждению проекта указа президента "Об установлении Дня российской анимации", его предлагают отмечать 8 апреля, сообщает пресс-служба ведомства. По словам председателя совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой, закрепление этого праздника подчеркнет "высокий статус отрасли, значимость работы ее авторов, а также отдаст дань традиции".Председатель совета директоров "Союзмультфильма" также подчеркнула, что за последние десять лет в стране в три раза увеличилось количество студий и "ровно в такой же пропорции вырос и объем производимого контента". В этом году Россия отметит 110-летие отечественной анимации. Она ведет свое начало с 8 апреля 1912 года (или 26 марта по старому стилю). Тогда прошел первый публичный показ кукольного фильма Владислава Старевича "Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами".
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новости культуры, юлиана слащева, союзмультфильм, россия, кино и сериалы, праздник, ольга любимова
12:24 21.03.2022
 
Минкультуры предложило официально отмечать День российской анимации

Минкультуры собирается утвердить дату Дня российской анимации – 8 апреля

© Союзмультфильм (1969-2006)Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"
Кадр из мультфильма Ну, погоди!
© Союзмультфильм (1969-2006)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Министерство культуры приступило к общественному обсуждению проекта указа президента "Об установлении Дня российской анимации", его предлагают отмечать 8 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам председателя совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой, закрепление этого праздника подчеркнет "высокий статус отрасли, значимость работы ее авторов, а также отдаст дань традиции".

Она напомнила, что у российской анимации очень долгая история. "Нигде в мире не было создано такого богатства авторских техник, стилей и приемов. Сегодня отрасль переживает новый этап своего развития, который стал возможен в том числе, благодаря государственным мерам поддержки, разработанным в непрерывном диалоге с представителями индустрии", — считает Слащева.

Председатель совета директоров "Союзмультфильма" также подчеркнула, что за последние десять лет в стране в три раза увеличилось количество студий и "ровно в такой же пропорции вырос и объем производимого контента".
В этом году Россия отметит 110-летие отечественной анимации. Она ведет свое начало с 8 апреля 1912 года (или 26 марта по старому стилю). Тогда прошел первый публичный показ кукольного фильма Владислава Старевича "Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами".
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 18:38Культура
Минкультуры подготовило концепцию развития отечественного кинопроизводства
 
КультураНовости культурыЮлиана СлащеваСоюзмультфильмРоссияКино и сериалыПраздникОльга Любимова
 
 
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