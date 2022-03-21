https://ria.ru/20220321/animatsiya-1779234970.html
Минкультуры предложило официально отмечать День российской анимации
Минкультуры предложило официально отмечать День российской анимации - РИА Новости, 21.03.2022
Минкультуры предложило официально отмечать День российской анимации
Министерство культуры приступило к общественному обсуждению проекта указа президента "Об установлении Дня российской анимации", его предлагают отмечать 8... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:24
2022-03-21T12:24
2022-03-21T12:24
культура
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юлиана слащева
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кино и сериалы
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Министерство культуры приступило к общественному обсуждению проекта указа президента "Об установлении Дня российской анимации", его предлагают отмечать 8 апреля, сообщает пресс-служба ведомства. По словам председателя совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой, закрепление этого праздника подчеркнет "высокий статус отрасли, значимость работы ее авторов, а также отдаст дань традиции".Председатель совета директоров "Союзмультфильма" также подчеркнула, что за последние десять лет в стране в три раза увеличилось количество студий и "ровно в такой же пропорции вырос и объем производимого контента". В этом году Россия отметит 110-летие отечественной анимации. Она ведет свое начало с 8 апреля 1912 года (или 26 марта по старому стилю). Тогда прошел первый публичный показ кукольного фильма Владислава Старевича "Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами".
https://ria.ru/20220315/minkultury-1778322834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, юлиана слащева, союзмультфильм, россия, кино и сериалы, праздник, ольга любимова
Минкультуры предложило официально отмечать День российской анимации
Минкультуры собирается утвердить дату Дня российской анимации – 8 апреля
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Министерство культуры приступило к общественному обсуждению проекта указа президента "Об установлении Дня российской анимации", его предлагают отмечать 8 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам председателя совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой, закрепление этого праздника подчеркнет "высокий статус отрасли, значимость работы ее авторов, а также отдаст дань традиции".
Она напомнила, что у российской анимации очень долгая история. "Нигде в мире не было создано такого богатства авторских техник, стилей и приемов. Сегодня отрасль переживает новый этап своего развития, который стал возможен в том числе, благодаря государственным мерам поддержки, разработанным в непрерывном диалоге с представителями индустрии", — считает Слащева.
Председатель совета директоров "Союзмультфильма" также подчеркнула, что за последние десять лет в стране в три раза увеличилось количество студий и "ровно в такой же пропорции вырос и объем производимого контента".
В этом году Россия отметит 110-летие отечественной анимации. Она ведет свое начало с 8 апреля 1912 года (или 26 марта по старому стилю). Тогда прошел первый публичный показ кукольного фильма Владислава Старевича "Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами".