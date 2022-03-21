https://ria.ru/20220321/animatsiya-1779234970.html

Минкультуры предложило официально отмечать День российской анимации

Минкультуры предложило официально отмечать День российской анимации - РИА Новости, 21.03.2022

Минкультуры предложило официально отмечать День российской анимации

Министерство культуры приступило к общественному обсуждению проекта указа президента "Об установлении Дня российской анимации", его предлагают отмечать 8... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:24

2022-03-21T12:24

2022-03-21T12:24

культура

новости культуры

юлиана слащева

союзмультфильм

россия

кино и сериалы

праздник

ольга любимова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581707950_0:19:818:479_1920x0_80_0_0_88b9665df3e7ad567735677007eaf444.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Министерство культуры приступило к общественному обсуждению проекта указа президента "Об установлении Дня российской анимации", его предлагают отмечать 8 апреля, сообщает пресс-служба ведомства. По словам председателя совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой, закрепление этого праздника подчеркнет "высокий статус отрасли, значимость работы ее авторов, а также отдаст дань традиции".Председатель совета директоров "Союзмультфильма" также подчеркнула, что за последние десять лет в стране в три раза увеличилось количество студий и "ровно в такой же пропорции вырос и объем производимого контента". В этом году Россия отметит 110-летие отечественной анимации. Она ведет свое начало с 8 апреля 1912 года (или 26 марта по старому стилю). Тогда прошел первый публичный показ кукольного фильма Владислава Старевича "Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами".

https://ria.ru/20220315/minkultury-1778322834.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, юлиана слащева, союзмультфильм, россия, кино и сериалы, праздник, ольга любимова