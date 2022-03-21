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Умер писатель Юз Алешковский - РИА Новости, 21.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220321/aleshkovskiy-1779224081.html
Умер писатель Юз Алешковский
Умер писатель Юз Алешковский - РИА Новости, 21.03.2022
Умер писатель Юз Алешковский
Умер советский и российский писатель, поэт и сценарист, автор-исполнитель песен Юз Алешковский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил его сын, телевизионный... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:03
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Умер советский и российский писатель, поэт и сценарист, автор-исполнитель песен Юз Алешковский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил его сын, телевизионный продюсер и режиссер Алексей Алешковский.Подробности и причина смерти не уточняются.Юз (настоящее имя — Иосиф) Алешковский родился 21 сентября 1929 года в Красноярске. В 1960-х годах писал и публиковал детские сказки, рассказы. По его сценариям сняты детские фильмы и сериалы "Вот моя деревня" (1972), "Аварийное положение" (1973), "Кыш и Двапортфеля" (1974), "Первое и второе" (1974), "Происшествие" (1974), "Что с тобой происходит?" (1975).Также Алешковский работал над повестями и рассказами, которые не могли публиковать, так как они затрагивали, в частности, темы лагерной жизни. Сам писатель, служивший в Военно-морском флоте, в 1950 году за нарушение дисциплины был приговорен к четырем годам тюремного заключения. В 1953-м его досрочно освободили.
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россия, культура, новости культуры
11:03 21.03.2022 (обновлено: 11:54 21.03.2022)
 
Умер писатель Юз Алешковский

Во Флориде умер советский и российский писатель Юз Алешковский

© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкЮз Алешковский
Юз Алешковский - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Юз Алешковский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Умер советский и российский писатель, поэт и сценарист, автор-исполнитель песен Юз Алешковский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил его сын, телевизионный продюсер и режиссер Алексей Алешковский.
"Час назад отец умер в Тампе, Флорида. Утром я успел с ним поговорить", — написал он.
Подробности и причина смерти не уточняются.
Юз (настоящее имя — Иосиф) Алешковский родился 21 сентября 1929 года в Красноярске. В 1960-х годах писал и публиковал детские сказки, рассказы. По его сценариям сняты детские фильмы и сериалы "Вот моя деревня" (1972), "Аварийное положение" (1973), "Кыш и Двапортфеля" (1974), "Первое и второе" (1974), "Происшествие" (1974), "Что с тобой происходит?" (1975).
Также Алешковский работал над повестями и рассказами, которые не могли публиковать, так как они затрагивали, в частности, темы лагерной жизни. Сам писатель, служивший в Военно-морском флоте, в 1950 году за нарушение дисциплины был приговорен к четырем годам тюремного заключения. В 1953-м его досрочно освободили.
 
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