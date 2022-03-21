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Мишустин призвал незамедлительно помогать аграриям в случае непогоды - РИА Новости, 21.03.2022
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Мишустин призвал незамедлительно помогать аграриям в случае непогоды
Мишустин призвал незамедлительно помогать аграриям в случае непогоды - РИА Новости, 21.03.2022
Мишустин призвал незамедлительно помогать аграриям в случае непогоды
Помощь аграриям в случае непростых погодных условий должна быть оказана незамедлительно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:22
2022-03-21T14:32
экономика
михаил мишустин
виктория абрамченко
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Помощь аграриям в случае непростых погодных условий должна быть оказана незамедлительно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.О работе агропромышленного комплекса главе правительства доложила вице-премьер Виктория Абрамченко."Если регионам понадобится дополнительная помощь - ну, например, из-за погодных сюрпризов, она должна быть незамедлительно оказана. Сегодня особенно важно защитить внутренний рынок сельхозсырья и продовольствия", - сказал Мишустин.
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экономика, михаил мишустин, виктория абрамченко
14:22 21.03.2022 (обновлено: 14:32 21.03.2022)
 
Мишустин призвал незамедлительно помогать аграриям в случае непогоды

Премьер Мишустин призвал незамедлительно помогать аграриям в случае непогоды

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСбор урожая в Новосибирской области
Сбор урожая в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Помощь аграриям в случае непростых погодных условий должна быть оказана незамедлительно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
О работе агропромышленного комплекса главе правительства доложила вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Если регионам понадобится дополнительная помощь - ну, например, из-за погодных сюрпризов, она должна быть незамедлительно оказана. Сегодня особенно важно защитить внутренний рынок сельхозсырья и продовольствия", - сказал Мишустин.
Гречневая крупа - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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Абрамченко заявила, что запасов гречки и сахара в России достаточно
 
ЭкономикаМихаил МишустинВиктория Абрамченко
 
 
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