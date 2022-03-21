https://ria.ru/20220321/agrarii-1779269718.html
Мишустин призвал незамедлительно помогать аграриям в случае непогоды
Мишустин призвал незамедлительно помогать аграриям в случае непогоды - РИА Новости, 21.03.2022
Мишустин призвал незамедлительно помогать аграриям в случае непогоды
Помощь аграриям в случае непростых погодных условий должна быть оказана незамедлительно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:22
2022-03-21T14:22
2022-03-21T14:32
экономика
михаил мишустин
виктория абрамченко
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Помощь аграриям в случае непростых погодных условий должна быть оказана незамедлительно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.О работе агропромышленного комплекса главе правительства доложила вице-премьер Виктория Абрамченко."Если регионам понадобится дополнительная помощь - ну, например, из-за погодных сюрпризов, она должна быть незамедлительно оказана. Сегодня особенно важно защитить внутренний рынок сельхозсырья и продовольствия", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220321/sakhar-1779270476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, михаил мишустин, виктория абрамченко
14:22 21.03.2022 (обновлено: 14:32 21.03.2022)
Мишустин призвал незамедлительно помогать аграриям в случае непогоды
Премьер Мишустин призвал незамедлительно помогать аграриям в случае непогоды