https://ria.ru/20220320/zhurnalisty-1779159783.html

Группа российских журналистов попала под обстрел боевиков в Мариуполе

Группа российских журналистов попала под обстрел боевиков в Мариуполе - РИА Новости, 20.03.2022

Группа российских журналистов попала под обстрел боевиков в Мариуполе

Группа российских журналистов попала под обстрел украинских боевиков в Мариуполе, сказал РИА Новости представитель Народной милиции ДНР. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T18:58

2022-03-20T18:58

2022-03-20T18:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

мариуполь

украина

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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Группа российских журналистов попала под обстрел украинских боевиков в Мариуполе, сказал РИА Новости представитель Народной милиции ДНР."Сегодня в Мариуполе группа журналистов из России попала под обстрел украинских боевиков ", - заявил агентству представитель НМ ДНР.Фотокорреспондент РИА Новости рассказал подробности произошедшего. "Мы шли снимать на одной из улиц Мариуполя. И упало где-то рядом. Мы находились в безопасности. Можно сказать, что попали под обстрел. Но все живы и здоровы", - отметил фотокорреспондент.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/fox-1778357224.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

мариуполь

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Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, мариуполь, украина, вооруженные силы украины