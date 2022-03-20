https://ria.ru/20220320/zhirinovskiy-1779128973.html
В ЛДПР опровергли сообщения об ухудшении состояния Жириновского
В ЛДПР опровергли сообщения об ухудшении состояния Жириновского - РИА Новости, 20.03.2022
В ЛДПР опровергли сообщения об ухудшении состояния Жириновского
Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось, заявили РИА Новости в пресс-службе партии. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T13:57
2022-03-20T13:57
2022-03-20T15:40
общество
россия
владимир жириновский
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось, заявили РИА Новости в пресс-службе партии.Ранее в СМИ и Telegram-каналах вновь появилась информация якобы об ухудшении состояния лидера ЛДПР."Состояние Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось. Он продолжает лечение и реабилитацию, все идет по плану", — сообщили агентству в пресс-службе партии.Ранее Минздрав сообщал, что Жириновский 2 февраля попал в больницу с коронавирусом. По данным СМИ, у него было поражено 70 процентов легких. Как 11 марта заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, "лидер ЛДПР намерен приехать на ближайшее заседание Госдумы, готовится". Тогда же источник рассказал РИА Новости, что состояние политика улучшилось, он изучает новости, работает с документами и дает поручения подчиненным.
https://ria.ru/20220320/zhirinovskiy-1779115472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, владимир жириновский
13:57 20.03.2022 (обновлено: 15:40 20.03.2022)
В ЛДПР опровергли сообщения об ухудшении состояния Жириновского
Пресс-служба ЛДПР: состояние Жириновского не ухудшалось, он проходит реабилитацию