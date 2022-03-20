https://ria.ru/20220320/zhirinovskiy-1779126068.html
Жириновского снова ввели в кому
СМИ сообщили об ухудшении состояния Жириновского - РИА Новости, 20.03.2022
Жириновского снова ввели в кому
Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось, сообщили "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T13:32
2022-03-20T13:32
2022-03-20T13:32
здоровье - общество
владимир жириновский
лдпр
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось, сообщили "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.По информации СМИ, политика снова ввели в медикаментозную кому, врачи диагностировали у него септический шок.Владимира Жириновского госпитализировали с COVID-19 2 февраля. Как писали СМИ, у лидера Либерально-демократической партии было поражено 70 процентов легких, однако позже его состояние улучшилось.
https://radiosputnik.ria.ru/20220314/zhirinovskiy-1777992263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, владимир жириновский, лдпр
СМИ сообщили об ухудшении состояния Жириновского
"Известия": состояние лидера ЛДПР Жириновского ухудшилось, у него начался сепсис