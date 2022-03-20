https://ria.ru/20220320/zhirinovskiy-1779126068.html

Жириновского снова ввели в кому

СМИ сообщили об ухудшении состояния Жириновского - РИА Новости, 20.03.2022

Жириновского снова ввели в кому

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось, сообщили "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T13:32

2022-03-20T13:32

2022-03-20T13:32

здоровье - общество

владимир жириновский

лдпр

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось, сообщили "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.По информации СМИ, политика снова ввели в медикаментозную кому, врачи диагностировали у него септический шок.Владимира Жириновского госпитализировали с COVID-19 2 февраля. Как писали СМИ, у лидера Либерально-демократической партии было поражено 70 процентов легких, однако позже его состояние улучшилось.

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/zhirinovskiy-1777992263.html

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

здоровье - общество, владимир жириновский, лдпр