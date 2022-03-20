https://ria.ru/20220320/zaytsevo-1779109246.html

ВСУ обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) в ДНР

ВСУ обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) в ДНР - РИА Новости, 20.03.2022

ВСУ обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) в ДНР, выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра, четыре гранаты из СПГ, сообщает... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T10:43

2022-03-20T10:43

2022-03-20T10:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

зайцево

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) в ДНР, выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра, четыре гранаты из СПГ, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.50 - населенный пункт Зайцево (северное) – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра и четыре гранаты из СПГ", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/naemniki-1779107222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, зайцево, вооруженные силы украины, украина