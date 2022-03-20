https://ria.ru/20220320/zaytsevo-1779109246.html
ВСУ обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) в ДНР
ВСУ обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) в ДНР - РИА Новости, 20.03.2022
ВСУ обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) в ДНР, выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра, четыре гранаты из СПГ, сообщает... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T10:43
2022-03-20T10:43
2022-03-20T10:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
зайцево
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) в ДНР, выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра, четыре гранаты из СПГ, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.50 - населенный пункт Зайцево (северное) – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра и четыре гранаты из СПГ", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/naemniki-1779107222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, зайцево, вооруженные силы украины, украина
ВСУ обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) в ДНР
ДНР: украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное)