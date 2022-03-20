https://ria.ru/20220320/zalozhniki-1779179717.html

В заложниках в Мариуполе осталось до 130 тысяч мирных жителей

В заложниках в Мариуполе осталось до 130 тысяч мирных жителей - РИА Новости, 20.03.2022

В заложниках в Мариуполе осталось до 130 тысяч мирных жителей

Украинскими националистами в Мариуполе в заложниках удерживается до 130 тысяч мирных жителей, сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T22:45

2022-03-20T22:45

2022-03-20T22:45

обострение ситуации в днр и лнр

россия

в мире

мариуполь

украина

михаил мизинцев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778812782_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1abdce37b8f97abe5ac7f0c84e1ead58.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинскими националистами в Мариуполе в заложниках удерживается до 130 тысяч мирных жителей, сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По нашим данным, в городе в настоящее время в заложниках осталось еще до 130 тысяч мирных жителей и 184 иностранных гражданина из шести стран", - сказал генерал.Он также сообщил, что в результате принятых эффективных мер, за последние три дня из очага ужаса и произвола, устроенного в городе националистами, в Российскую Федерацию удалось эвакуировать 59 304 человека, а также 139 иностранных граждан.

https://ria.ru/20220320/mariupol-1779179077.html

россия

мариуполь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, в мире, мариуполь, украина, михаил мизинцев