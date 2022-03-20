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В заложниках в Мариуполе осталось до 130 тысяч мирных жителей - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/zalozhniki-1779179717.html
В заложниках в Мариуполе осталось до 130 тысяч мирных жителей
В заложниках в Мариуполе осталось до 130 тысяч мирных жителей - РИА Новости, 20.03.2022
В заложниках в Мариуполе осталось до 130 тысяч мирных жителей
Украинскими националистами в Мариуполе в заложниках удерживается до 130 тысяч мирных жителей, сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T22:45
2022-03-20T22:45
обострение ситуации в днр и лнр
россия
в мире
мариуполь
украина
михаил мизинцев
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинскими националистами в Мариуполе в заложниках удерживается до 130 тысяч мирных жителей, сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По нашим данным, в городе в настоящее время в заложниках осталось еще до 130 тысяч мирных жителей и 184 иностранных гражданина из шести стран", - сказал генерал.Он также сообщил, что в результате принятых эффективных мер, за последние три дня из очага ужаса и произвола, устроенного в городе националистами, в Российскую Федерацию удалось эвакуировать 59 304 человека, а также 139 иностранных граждан.
https://ria.ru/20220320/mariupol-1779179077.html
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мариуполь
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россия, в мире, мариуполь, украина, михаил мизинцев
22:45 20.03.2022
 
В заложниках в Мариуполе осталось до 130 тысяч мирных жителей

Минобороны: националисты удерживают в заложниках в Мариуполе до 130 тысяч мирных жителей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазбитый автобус Национальной гвардии Украины на улице Мариуполя
Разбитый автобус Национальной гвардии Украины на улице Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Разбитый автобус Национальной гвардии Украины на улице Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинскими националистами в Мариуполе в заложниках удерживается до 130 тысяч мирных жителей, сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По нашим данным, в городе в настоящее время в заложниках осталось еще до 130 тысяч мирных жителей и 184 иностранных гражданина из шести стран", - сказал генерал.
Разбитая машина у остановки на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
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Он также сообщил, что в результате принятых эффективных мер, за последние три дня из очага ужаса и произвола, устроенного в городе националистами, в Российскую Федерацию удалось эвакуировать 59 304 человека, а также 139 иностранных граждан.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВ миреМариупольУкраинаМихаил Мизинцев
 
 
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