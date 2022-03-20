https://ria.ru/20220320/zalozhniki-1779179717.html
В заложниках в Мариуполе осталось до 130 тысяч мирных жителей
В заложниках в Мариуполе осталось до 130 тысяч мирных жителей - РИА Новости, 20.03.2022
В заложниках в Мариуполе осталось до 130 тысяч мирных жителей
Украинскими националистами в Мариуполе в заложниках удерживается до 130 тысяч мирных жителей, сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T22:45
2022-03-20T22:45
2022-03-20T22:45
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михаил мизинцев
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинскими националистами в Мариуполе в заложниках удерживается до 130 тысяч мирных жителей, сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По нашим данным, в городе в настоящее время в заложниках осталось еще до 130 тысяч мирных жителей и 184 иностранных гражданина из шести стран", - сказал генерал.Он также сообщил, что в результате принятых эффективных мер, за последние три дня из очага ужаса и произвола, устроенного в городе националистами, в Российскую Федерацию удалось эвакуировать 59 304 человека, а также 139 иностранных граждан.
https://ria.ru/20220320/mariupol-1779179077.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, мариуполь, украина, михаил мизинцев
В заложниках в Мариуполе осталось до 130 тысяч мирных жителей
Минобороны: националисты удерживают в заложниках в Мариуполе до 130 тысяч мирных жителей