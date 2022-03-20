https://ria.ru/20220320/zachistka-1779180354.html
Военные ДНР ведут зачистку в Мариуполе только точечно, заявило Минобороны
Военные ДНР ведут зачистку в Мариуполе только точечно, заявило Минобороны - РИА Новости, 20.03.2022
Военные ДНР ведут зачистку в Мариуполе только точечно, заявило Минобороны
Военные ДНР ведут зачистку в Мариуполе точечно, так как неонацисты прикрываются "живым щитом", сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T22:53
2022-03-20T22:53
2022-03-20T22:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
днр
украина
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Военные ДНР ведут зачистку в Мариуполе точечно, так как неонацисты прикрываются "живым щитом", сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Формирования Донецкой народной республики при поддержке Вооруженных сил России, понимая, что неонацисты закрыты "живым щитом" из безвинных людей, мероприятия по разблокированию Мариуполя проводят только точечно – дом за домом, квартал за кварталом, не применяя тяжелые виды вооружения, тем самым избегая жертв среди мирного населения", - сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220320/bezhentsy-1779177780.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, мариуполь, днр, украина
Военные ДНР ведут зачистку в Мариуполе только точечно, заявило Минобороны
Минобороны: военные ДНР ведут зачистку в Мариуполе точечно, избегая жертв среди населения