https://ria.ru/20220320/zachistka-1779180354.html

Военные ДНР ведут зачистку в Мариуполе только точечно, заявило Минобороны

Военные ДНР ведут зачистку в Мариуполе только точечно, заявило Минобороны - РИА Новости, 20.03.2022

Военные ДНР ведут зачистку в Мариуполе только точечно, заявило Минобороны

Военные ДНР ведут зачистку в Мариуполе точечно, так как неонацисты прикрываются "живым щитом", сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T22:53

2022-03-20T22:53

2022-03-20T22:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Военные ДНР ведут зачистку в Мариуполе точечно, так как неонацисты прикрываются "живым щитом", сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Формирования Донецкой народной республики при поддержке Вооруженных сил России, понимая, что неонацисты закрыты "живым щитом" из безвинных людей, мероприятия по разблокированию Мариуполя проводят только точечно – дом за домом, квартал за кварталом, не применяя тяжелые виды вооружения, тем самым избегая жертв среди мирного населения", - сказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220320/bezhentsy-1779177780.html

донецкая народная республика

мариуполь

украина

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Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, днр, украина