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Военные ДНР ведут зачистку в Мариуполе только точечно, заявило Минобороны - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/zachistka-1779180354.html
Военные ДНР ведут зачистку в Мариуполе только точечно, заявило Минобороны
Военные ДНР ведут зачистку в Мариуполе только точечно, заявило Минобороны - РИА Новости, 20.03.2022
Военные ДНР ведут зачистку в Мариуполе только точечно, заявило Минобороны
Военные ДНР ведут зачистку в Мариуполе точечно, так как неонацисты прикрываются "живым щитом", сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T22:53
2022-03-20T22:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
днр
украина
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Военные ДНР ведут зачистку в Мариуполе точечно, так как неонацисты прикрываются "живым щитом", сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Формирования Донецкой народной республики при поддержке Вооруженных сил России, понимая, что неонацисты закрыты "живым щитом" из безвинных людей, мероприятия по разблокированию Мариуполя проводят только точечно – дом за домом, квартал за кварталом, не применяя тяжелые виды вооружения, тем самым избегая жертв среди мирного населения", - сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220320/bezhentsy-1779177780.html
донецкая народная республика
мариуполь
украина
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, днр, украина
22:53 20.03.2022
 
Военные ДНР ведут зачистку в Мариуполе только точечно, заявило Минобороны

Минобороны: военные ДНР ведут зачистку в Мариуполе точечно, избегая жертв среди населения

© РИА Новости / Максим БлиновВоенная техника ДНР на дороге на окраине Мариуполя
Военная техника ДНР на дороге на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Военная техника ДНР на дороге на окраине Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Военные ДНР ведут зачистку в Мариуполе точечно, так как неонацисты прикрываются "живым щитом", сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Формирования Донецкой народной республики при поддержке Вооруженных сил России, понимая, что неонацисты закрыты "живым щитом" из безвинных людей, мероприятия по разблокированию Мариуполя проводят только точечно – дом за домом, квартал за кварталом, не применяя тяжелые виды вооружения, тем самым избегая жертв среди мирного населения", - сказал Мизинцев.
Беженцы на дороге из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 22:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Безыменном в ДНР собрались около пяти тысяч беженцев из Мариуполя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаМариупольДНРУкраина
 
 
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