https://ria.ru/20220320/yasinovataya-1779165357.html

Украинские силовики обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские силовики обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 20.03.2022

Украинские силовики обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска в 18.15 обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР, выпущено 15 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T19:47

2022-03-20T19:47

2022-03-20T19:49

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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска в 18.15 обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР, выпущено 15 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Ясиноватая: выпущено 15 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/miny-1779161992.html

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Петр Попадюк

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