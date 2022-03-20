https://ria.ru/20220320/yasinovataya-1779165357.html
Украинские силовики обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские силовики обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 20.03.2022
Украинские силовики обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска в 18.15 обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР, выпущено 15 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T19:47
2022-03-20T19:47
2022-03-20T19:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ясиноватая
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска в 18.15 обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР, выпущено 15 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Ясиноватая: выпущено 15 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/miny-1779161992.html
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internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин
19:47 20.03.2022 (обновлено: 19:49 20.03.2022)
Украинские силовики обстреляли Ясиноватую в ДНР
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Ясиноватую 15 снарядами калибром 122 миллиметра