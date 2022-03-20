https://ria.ru/20220320/vpn-1779089875.html

Аналитик предупредила об опасности онлайн-оплат через VPN

Аналитик предупредила об опасности онлайн-оплат через VPN - РИА Новости, 20.03.2022

Аналитик предупредила об опасности онлайн-оплат через VPN

При оплате через непроверенный VPN на сайте с аббревиатурой http в адресной строке ресурса платежные данные могут быть получены провайдером VPN, сообщили РИА... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T03:41

2022-03-20T03:41

2022-03-20T03:41

технологии

россия

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. При оплате через непроверенный VPN на сайте с аббревиатурой http в адресной строке ресурса платежные данные могут быть получены провайдером VPN, сообщили РИА Новости в компании по кибербезопасности Angara Security.Одним из условий безопасности платежей в интернете является использование SSL/TLS шифрования - наличия доверенного сертификата, о чем свидетельствует аббревиатура https в адресной строке сайта. При платеже на сайте с аббревиатурой http такой шифровки данных нет, и они могут быть перехвачены.При этом проблемы могут исходить и от самой программы для обхода блокировок. "Недобросовестные VPN-провайдеры могут вместе с установкой VPN-клиента произвести и злонамеренные действия на устройстве пользователя, которые способны привести к снижению безопасности в том числе и https-соединений, хотя такой сценарий маловероятен", - уточнили в компании."В первую очередь не стоит доверять бесплатным VPN-сервисам, так как именно они практикуют монетизацию за счет сбора информации о пользователе и перепродаже ее третьим лицам за вознаграждение", - сообщила аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова, слова которой приводятся в сообщении.У платных VPN-сервисов с политикой конфиденциальности дела обстоят лучше, но и они могут подвергнуться кибератакам.

https://ria.ru/20220318/vpn-1778758590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

технологии, россия