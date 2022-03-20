https://ria.ru/20220320/velikobritaniya-1779142656.html
Вернувшемуся с Украины британскому королевскому гвардейцу грозит суд
Вернувшемуся с Украины британскому королевскому гвардейцу грозит суд - РИА Новости, 20.03.2022
Вернувшемуся с Украины британскому королевскому гвардейцу грозит суд
Вернувшемуся с Украины 19-летнему королевскому гвардейцу, который самовольно отправился в зону боевых действий, грозит военный суд, пишет газета Sun. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T16:07
2022-03-20T16:07
2022-03-20T16:07
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ЛОНДОН, 20 мар – РИА Новости. Вернувшемуся с Украины 19-летнему королевскому гвардейцу, который самовольно отправился в зону боевых действий, грозит военный суд, пишет газета Sun.Ранее местные СМИ сообщали, что несколько действующих британских военнослужащих ушли в "самоволку" и, возможно, отправились на Украину. Минобороны Британии неоднократно заявляло, что действующим военнослужащим запрещено выезжать на Украину, а другим - не рекомендуется.По данным Sun, 19-летний молодой человек - гвардеец элитного Колдстримского гвардейского полка - один из четырех британских военнослужащих, которые ушли "в самоволку". Молодой человек отправился на Украину через польский Краков, пересек границу и направился в штаб-квартиру иностранного легиона в Яворов в окрестностях Львова.Один из бывших британских военнослужащих, который общался с гвардейцем на Украине, рассказал, что молодой человек открыто сообщал, что он действующий военнослужащий, и решил отправиться на Украину, потому что ему было скучно в Британии, он хотел увидеть "действия" и применить полученные на службе навыки. По словам мужчины, гвардеец сначала не хотел возвращаться домой, однако находящиеся там бывшие британские военные смогли убедить его в наличии угрозы серьезного наказания за самовольную отлучку от службы."Гвардеец связался с военным руководством будучи еще в Украине и согласился вернуться домой. Гвардейца, который со своими сослуживцами охранял Виндзорский замок, забрали на допрос офицеры военной полиции, и он, вероятнее всего, предстанет перед военным судом", - пишет издание.Газета указывает, что молодого человека не взяли под стражу и отпустили домой встретиться с семьей.
https://ria.ru/20220320/naemnik-1779138227.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220316/naemnik-1778565743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львов, краков, украина, великобритания
Вернувшемуся с Украины британскому королевскому гвардейцу грозит суд
Sun: вернувшемуся с Украины британскому королевскому гвардейцу грозит суд за "самоволку"
ЛОНДОН, 20 мар – РИА Новости.
Вернувшемуся с Украины 19-летнему королевскому гвардейцу, который самовольно отправился в зону боевых действий, грозит военный суд, пишет газета Sun
.
Ранее местные СМИ сообщали, что несколько действующих британских военнослужащих ушли в "самоволку" и, возможно, отправились на Украину
. Минобороны Британии неоднократно заявляло, что действующим военнослужащим запрещено выезжать на Украину, а другим - не рекомендуется.
По данным Sun, 19-летний молодой человек - гвардеец элитного Колдстримского гвардейского полка - один из четырех британских военнослужащих, которые ушли "в самоволку". Молодой человек отправился на Украину через польский Краков
, пересек границу и направился в штаб-квартиру иностранного легиона в Яворов в окрестностях Львова
.
Один из бывших британских военнослужащих, который общался с гвардейцем на Украине, рассказал, что молодой человек открыто сообщал, что он действующий военнослужащий, и решил отправиться на Украину, потому что ему было скучно в Британии, он хотел увидеть "действия" и применить полученные на службе навыки. По словам мужчины, гвардеец сначала не хотел возвращаться домой, однако находящиеся там бывшие британские военные смогли убедить его в наличии угрозы серьезного наказания за самовольную отлучку от службы.
"Гвардеец связался с военным руководством будучи еще в Украине и согласился вернуться домой. Гвардейца, который со своими сослуживцами охранял Виндзорский замок, забрали на допрос офицеры военной полиции, и он, вероятнее всего, предстанет перед военным судом", - пишет издание.
Газета указывает, что молодого человека не взяли под стражу и отпустили домой встретиться с семьей.