https://ria.ru/20220320/velikobritaniya-1779142656.html

Вернувшемуся с Украины британскому королевскому гвардейцу грозит суд

Вернувшемуся с Украины британскому королевскому гвардейцу грозит суд - РИА Новости, 20.03.2022

Вернувшемуся с Украины британскому королевскому гвардейцу грозит суд

Вернувшемуся с Украины 19-летнему королевскому гвардейцу, который самовольно отправился в зону боевых действий, грозит военный суд, пишет газета Sun. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T16:07

2022-03-20T16:07

2022-03-20T16:07

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ЛОНДОН, 20 мар – РИА Новости. Вернувшемуся с Украины 19-летнему королевскому гвардейцу, который самовольно отправился в зону боевых действий, грозит военный суд, пишет газета Sun.Ранее местные СМИ сообщали, что несколько действующих британских военнослужащих ушли в "самоволку" и, возможно, отправились на Украину. Минобороны Британии неоднократно заявляло, что действующим военнослужащим запрещено выезжать на Украину, а другим - не рекомендуется.По данным Sun, 19-летний молодой человек - гвардеец элитного Колдстримского гвардейского полка - один из четырех британских военнослужащих, которые ушли "в самоволку". Молодой человек отправился на Украину через польский Краков, пересек границу и направился в штаб-квартиру иностранного легиона в Яворов в окрестностях Львова.Один из бывших британских военнослужащих, который общался с гвардейцем на Украине, рассказал, что молодой человек открыто сообщал, что он действующий военнослужащий, и решил отправиться на Украину, потому что ему было скучно в Британии, он хотел увидеть "действия" и применить полученные на службе навыки. По словам мужчины, гвардеец сначала не хотел возвращаться домой, однако находящиеся там бывшие британские военные смогли убедить его в наличии угрозы серьезного наказания за самовольную отлучку от службы."Гвардеец связался с военным руководством будучи еще в Украине и согласился вернуться домой. Гвардейца, который со своими сослуживцами охранял Виндзорский замок, забрали на допрос офицеры военной полиции, и он, вероятнее всего, предстанет перед военным судом", - пишет издание.Газета указывает, что молодого человека не взяли под стражу и отпустили домой встретиться с семьей.

https://ria.ru/20220320/naemnik-1779138227.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/naemnik-1778565743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, львов, краков, украина, великобритания