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Джонсон заявил, что предлагал Зеленскому и его семье убежище в Британии - РИА Новости, 20.03.2022
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Джонсон заявил, что предлагал Зеленскому и его семье убежище в Британии
Джонсон заявил, что предлагал Зеленскому и его семье убежище в Британии - РИА Новости, 20.03.2022
Джонсон заявил, что предлагал Зеленскому и его семье убежище в Британии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что предлагал Владимиру Зеленскому и его семье убежище в Британии в свете российской специальной... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T03:13
2022-03-20T05:24
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что предлагал Владимиру Зеленскому и его семье убежище в Британии в свете российской специальной операции по демилитаризации Украины, сообщила газета Sunday Times.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина, великобритания
03:13 20.03.2022 (обновлено: 05:24 20.03.2022)
 
Джонсон заявил, что предлагал Зеленскому и его семье убежище в Британии

Sunday Times: Борис Джонсон предлагал Зеленскому и его семье убежище в Великобритании

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что предлагал Владимиру Зеленскому и его семье убежище в Британии в свете российской специальной операции по демилитаризации Украины, сообщила газета Sunday Times.
"Мы обсуждали все это давным-давно... Должен вам сказать, что Владимир всегда был ясен в том, что обязан украинскому народу и собирается оставаться там и заботиться о них. Я должен сказать, что восхищаюсь им", - сказал Джонсон, слова которого приводит британская газета.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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