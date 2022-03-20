03:13 20.03.2022 (обновлено: 05:24 20.03.2022)
Джонсон заявил, что предлагал Зеленскому и его семье убежище в Британии
Sunday Times: Борис Джонсон предлагал Зеленскому и его семье убежище в Великобритании
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что предлагал Владимиру Зеленскому и его семье убежище в Британии в свете российской специальной операции по демилитаризации Украины, сообщила газета Sunday Times.
"Мы обсуждали все это давным-давно... Должен вам сказать, что Владимир всегда был ясен в том, что обязан украинскому народу и собирается оставаться там и заботиться о них. Я должен сказать, что восхищаюсь им", - сказал Джонсон, слова которого приводит британская газета.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.