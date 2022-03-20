https://ria.ru/20220320/turtsiya-1779109775.html

Чавушоглу заявил о сближении позиций Москвы и Киева по важным вопросам

Чавушоглу заявил о сближении позиций Москвы и Киева по важным вопросам - РИА Новости, 20.03.2022

Чавушоглу заявил о сближении позиций Москвы и Киева по важным вопросам

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что у Москвы и Киева есть сближение позиций по важным вопросам, в том числе критическим. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T10:51

2022-03-20T10:51

2022-03-20T11:01

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АНКАРА, 20 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что у Москвы и Киева есть сближение позиций по важным вопросам, в том числе критическим."Есть сближение позиций обеих сторон по важным вопросам, в том числе критическим. В частности, мы видим, что они почти совпадают по первым четырем пунктам. Некоторые вопросы нужно решать на уровне руководителей", - приводит слова Чавушоглу газета Hurriyet.Глава МИД Турции добавил, что у Анкары есть желание провести трехсторонний саммит лидеров Турции, России и Украины."У нас есть желание провести трехстороннюю встречу. Это зависит от позиции двух лидеров. Встреча в Анталье (встреча глав МИД России и Украины – ред.) прошла в трехстороннем формате по просьбе обеих сторон", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.После начала специальной операции РФ и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.Мединский заявлял, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах. По его словам, Москва и Киев находятся "на полпути" по вопросу демилитаризации Украины в рамках идущего переговорного процесса. Комментируя тему денацификации на переговорах, Мединский заявлял, что представители Киева считают, что у них нет нацистских образований и это не тема для современной Украины. Он также отмечал, что народ Донбасса должен сам решать вопрос об управлении территориями, на которых проживает.По словам Мединского, говорить о возможной встрече Путина с Владимиром Зеленским можно только после того, как будет утвержден текст договора между двумя странами.

https://ria.ru/20220320/baza-1779106752.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220320/krizis-1779101919.html

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Варвара Скокшина

россия, в мире, анкара, украина