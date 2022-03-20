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Журналист Rai призвал руководство восстановить работу в России - РИА Новости, 20.03.2022
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Журналист Rai призвал руководство восстановить работу в России
Журналист Rai призвал руководство восстановить работу в России - РИА Новости, 20.03.2022
Журналист Rai призвал руководство восстановить работу в России
Корреспондент итальянской государственной телерадиокомпании Rai в Москве Марк Иннаро обратился к руководству вещателя с запросом о возможности восстановить... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T17:49
2022-03-20T17:49
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италия
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РИМ, 20 мар – РИА Новости. Корреспондент итальянской государственной телерадиокомпании Rai в Москве Марк Иннаро обратился к руководству вещателя с запросом о возможности восстановить работу в России.Rai в начале марта приостановила работу в России из-за нового закона об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях российских вооруженных сил.Как пишет газета il Fatto Quotidiano, Иннаро написал руководству письмо, в котором указал на многочисленные случаи возвращения в РФ западных СМИ, ранее объявивших о прекращении работы по аналогичным мотивам.Журналист, как отмечается, с самого начала выступал против закрытия корпункта в Москве и продолжил жить в российской столице. Вместе с Иннаро к работе готовы вернуться еще трое его коллег из Rai. "Все возвращаются, почему мы еще остаемся закрыты? Чего мы ждем?" - передает содержание письма Иннаро издание. Среди вернувшихся в России СМИ упоминаются, в частности, France2, японская Asahi TV и немецкая Ard Tv.Fatto подчеркивает, что, несмотря на решение Rai, в России продолжают работу корреспонденты других итальянских СМИ, в частности, газеты la Repubblica. В этой связи издание задается вопросом, носит ли отказ Rai от работы в России политический характер.
https://ria.ru/20220205/donbass-1771196746.html
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96
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60
353
60
в мире, москва, россия, италия
17:49 20.03.2022
 
Журналист Rai призвал руководство восстановить работу в России

Журналист итальянской телекомпании Rai призвал руководство восстановить работу в России

© РИА НовостиОператор итальянского общественного телеканала "Rai 1" в Луганске
Оператор итальянского общественного телеканала Rai 1 в Луганске
© РИА Новости
Оператор итальянского общественного телеканала "Rai 1" в Луганске. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 20 мар – РИА Новости. Корреспондент итальянской государственной телерадиокомпании Rai в Москве Марк Иннаро обратился к руководству вещателя с запросом о возможности восстановить работу в России.
Rai в начале марта приостановила работу в России из-за нового закона об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях российских вооруженных сил.
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Как пишет газета il Fatto Quotidiano, Иннаро написал руководству письмо, в котором указал на многочисленные случаи возвращения в РФ западных СМИ, ранее объявивших о прекращении работы по аналогичным мотивам.
Журналист, как отмечается, с самого начала выступал против закрытия корпункта в Москве и продолжил жить в российской столице. Вместе с Иннаро к работе готовы вернуться еще трое его коллег из Rai. "Все возвращаются, почему мы еще остаемся закрыты? Чего мы ждем?" - передает содержание письма Иннаро издание. Среди вернувшихся в России СМИ упоминаются, в частности, France2, японская Asahi TV и немецкая Ard Tv.
Fatto подчеркивает, что, несмотря на решение Rai, в России продолжают работу корреспонденты других итальянских СМИ, в частности, газеты la Repubblica. В этой связи издание задается вопросом, носит ли отказ Rai от работы в России политический характер.
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