https://ria.ru/20220320/tantsy-1775902793.html

Независимое жюри оценило участников шоу "Танцы со звездами"

Независимое жюри оценило участников шоу "Танцы со звездами" - РИА Новости, 20.03.2022

Независимое жюри оценило участников шоу "Танцы со звездами"

Сегодня должен выйти заключительный выпуск шоу "Танцы со звездами". РИА Новости пригласили независимых экспертов, которые оценили каждого непрофессионального... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T08:15

2022-03-20T08:15

2022-03-20T08:15

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости, Роман Харрасов. Сегодня должен выйти заключительный выпуск шоу "Танцы со звездами". РИА Новости пригласили независимых экспертов, которые оценили каждого непрофессионального участника и их прогресс на протяжении всей программы. Свое мнение высказали трехкратные чемпионы мира в танцах Артемий и Марина Каташинские. Анатолий Белый: плюсы и минусы мускулатуры Кроме того, Каташинская отметила, что Анатолий Белый умело пользовался своим актерским талантом, что делало каждый номер весьма ярким. "С первых минут шоу он профессионально захватывал публику и членов жюри. Работа на камеру – это, прежде всего, глубокая эмоция. Мы видим, что многие хорошо технически выполняют программу, но не могут театрально отыграть роль в танце", – подчеркнула Марина.Марина Зудина: мастерство прыжковАртемий в танцах Марины Зудиной отметил ее возможности в прыжковых элементах. Это, как заверил профессионал, сложная часть любой программы. "Например, прыжковые элементы в танце Quick Step изучаются в самом конце. Это я могу сказать из своего опыта преподавания. Чтобы изобразить динамику в прыжковых элементах, нужно сохранить контакт с партнером, координационный и двигательный аспект самого танца. Условно говоря, чтобы прыжок не был, как на уроках физкультуры, а сохранил гладкость", – сказал Каташинский.Также чемпион мира отдельно остановился на физической форме Зудиной, что важно для любого танца. Владимир Маркони: естественность в танце"У него видна огромная симпатия к танцам, это отражается на качестве исполнения. У Маркони есть правильная естественность, его выступления не выглядят слишком по-бальному или наигранно", – подчеркнула Марина. При том, что именно это профессионал сочла главным плюсом Маркони, Каташинская обратила внимание на технические составляющие танца. Мария Миронова: хорошие вращенияАртемий назвал Марию Миронову одной из самых ярких непрофессионалов в шоу. "У нее есть харизма, чтобы показать нужную эмоцию. Мария со всеми номерами справилась отлично. У нее очень хорошие технические показатели во вращениях, она быстро реагирует на все импульсы партнера. У них с Евгением Папунаишвили в целом много контакта в танце", – сказал Артемий.Также Каташинский подчеркнул, что у Мироновой довольно высокий рост для танцев – около 176 см. Однако очевидный минус компенсируется высоким ростом ее партнера Евгения Папунаишвили (около 185 см). Дмитрий Харатьян: на равных с партнеромМарина Каташинская уверена, что "танцевальная подача и физические данные Дмитрия Харатьяна ошеломляют". "Это самая интересная пара. Видно, что Дмитрий танцует, а не маскирует действие актерской игрой. Кстати, Харатьян ничуть не уступает своей профессиональной партнерше, они очень гармоничны. Кроме того, с самого начала шоу пара начала какую-то идейную линию, которую ведет до конца: как зритель, ты можешь прочитать историю – это важно. Дмитрий кайфует и осваивает элементы без боязни", – сказала Марина.Александра Ребенок: идеальное телоПо словам Артемия, Ребенок – идеально подходит для танца с точки зрения строения тела, однако у профессионала нашлись замечания к технике. "Несмотря ни на что, на мой взгляд, это претенденты на победу. У Александры хорошая позиция, линия рук, вообще идеальное тело. Но у меня есть несколько вопросов к ее технике. Например, в самбе – хотя это один из самых сложных танцев со смешением базовых элементов. В нем используется cuban action, то есть работа бедер круговыми движениями, и bounce, то есть сгибание и разгибание коленей в движении – пружина. В этой части нужно уделять особое внимание коленям, что и бросалось в глаза у Ребенок. С европейской программой никаких проблем нет", – сказал Артемий.Александра Ревенко: непрофессионал с профессиональным бэкграундомКаташинский увидел в номерах Александры Ревенко хорошую танцевальную подготовку. "У меня сложилось впечатление, что она раньше танцевала. По движениям и эстетике здесь явно есть бэкграунд профессионала. Она роскошная женщина – в ней есть шик. Европейская программа – это ее. Она может отыграть характер, потрясающе сделать ритмические элементы. Ее бог одарил танцевальным телом", – сказал Артемий."Танцы со звездами": танцы – для всехОба профессионала отметили, что танцевать может каждый. На это не влияет рост, вес и физическая подготовленность. "Танцы абсолютно для всех – нет каких-то критериев по весу. Вспомните Пухляша и его номера. Возможно, людям плотной комплекции будет тяжелее делать прыжковые элементы, но поддержки – легче. Поэтому нужно выбирать танец под свою комплекцию", – сказала Марина. При этом, по словам чемпионов, даже профессиональные мастера на паркете стараются не показывать элементы, которые у них хуже получаются, чтобы не испортить общее впечатление от танца.

https://ria.ru/20220123/tantsy-1768964221.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

Марина Каташинская чемпионка мира 100 100

Артемий Каташинский чемпион мира 100 100

программы, россия-1 (телеканал), звезды, знаменитости, владимир маркони, дмитрий харатьян, евгений папунаишвили