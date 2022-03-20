https://ria.ru/20220320/tamozhenniki-1779183900.html

СМИ: на украинской таможне "не заметили" вывоз миллионов долларов из страны

СМИ: на украинской таможне "не заметили" вывоз миллионов долларов из страны - РИА Новости, 20.03.2022

СМИ: на украинской таможне "не заметили" вывоз миллионов долларов из страны

Украинские таможенники в Закарпатье допустили вывоз с Украины 28 миллионов долларов и 1,3 миллиона евро, сообщает агентство "УНИАН" со ссылкой на бизнесмена... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T23:35

2022-03-20T23:35

2022-03-20T23:35

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинские таможенники в Закарпатье допустили вывоз с Украины 28 миллионов долларов и 1,3 миллиона евро, сообщает агентство "УНИАН" со ссылкой на бизнесмена Сеяра Куршутова."Украинские таможенники в Закарпатье "не заметили" вывозимые из Украины 28 миллионов долларов и 1,3 миллиона евро", - говорится в сообщении на сайте агентства.Отмечается, что венгерские таможенники зафиксировали вывоз денег, сумму пришлось задекларировать.По словам Куршутова, такая "услуга" на Закарпатской таможне стоит от 3 до 7,5% в зависимости от суммы и "уровня" просящего. Он опубликовал фамилии, по его мнению, вовлеченных в это таможенников и пограничников.

https://ria.ru/20220320/rabota-1779183198.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, украина, таможня