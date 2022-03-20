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СМИ: на украинской таможне "не заметили" вывоз миллионов долларов из страны - РИА Новости, 20.03.2022
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СМИ: на украинской таможне "не заметили" вывоз миллионов долларов из страны
СМИ: на украинской таможне "не заметили" вывоз миллионов долларов из страны - РИА Новости, 20.03.2022
СМИ: на украинской таможне "не заметили" вывоз миллионов долларов из страны
Украинские таможенники в Закарпатье допустили вывоз с Украины 28 миллионов долларов и 1,3 миллиона евро, сообщает агентство "УНИАН" со ссылкой на бизнесмена... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T23:35
2022-03-20T23:35
в мире
украина
таможня
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинские таможенники в Закарпатье допустили вывоз с Украины 28 миллионов долларов и 1,3 миллиона евро, сообщает агентство "УНИАН" со ссылкой на бизнесмена Сеяра Куршутова."Украинские таможенники в Закарпатье "не заметили" вывозимые из Украины 28 миллионов долларов и 1,3 миллиона евро", - говорится в сообщении на сайте агентства.Отмечается, что венгерские таможенники зафиксировали вывоз денег, сумму пришлось задекларировать.По словам Куршутова, такая "услуга" на Закарпатской таможне стоит от 3 до 7,5% в зависимости от суммы и "уровня" просящего. Он опубликовал фамилии, по его мнению, вовлеченных в это таможенников и пограничников.
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в мире, украина, таможня
23:35 20.03.2022
 
СМИ: на украинской таможне "не заметили" вывоз миллионов долларов из страны

УНИАН: украинские таможенники "не заметили" вывоз почти 30 миллионов долларов из страны

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинские таможенники в Закарпатье допустили вывоз с Украины 28 миллионов долларов и 1,3 миллиона евро, сообщает агентство "УНИАН" со ссылкой на бизнесмена Сеяра Куршутова.
"Украинские таможенники в Закарпатье "не заметили" вывозимые из Украины 28 миллионов долларов и 1,3 миллиона евро", - говорится в сообщении на сайте агентства.
Отмечается, что венгерские таможенники зафиксировали вывоз денег, сумму пришлось задекларировать.
По словам Куршутова, такая "услуга" на Закарпатской таможне стоит от 3 до 7,5% в зависимости от суммы и "уровня" просящего. Он опубликовал фамилии, по его мнению, вовлеченных в это таможенников и пограничников.
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