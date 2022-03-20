https://ria.ru/20220320/ssha-1779126865.html

Примаков рассказал, как СМИ подогревали почву для интервенции США в Ирак

Примаков рассказал, как СМИ подогревали почву для интервенции США в Ирак - РИА Новости, 20.03.2022

Примаков рассказал, как СМИ подогревали почву для интервенции США в Ирак

Западные СМИ подогревали почву для начала интервенции Международной коалиции во главе с США в Ирак под предлогом наличия в стране оружия массового поражения и... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T13:42

2022-03-20T13:42

2022-03-20T13:42

в мире

саддам хусейн

сша

россия

багдад (город)

исламское государство

аль-каида

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Западные СМИ подогревали почву для начала интервенции Международной коалиции во главе с США в Ирак под предлогом наличия в стране оружия массового поражения и связей Саддама Хусейна с "Аль-Каидой"*, рассказал в интервью РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков.В воскресенье исполняется 19 лет с начала вторжения Международной коалиции во главе с США в Ирак. Двадцатого марта 2003 года под предлогом борьбы с терроризмом и поиска оружия массового поражения, силы коалиции начали массированные бомбардировки иракских городов. В результате был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн, следов запрещенного международной конвенцией оружия массового поражения обнаружить так и не удалось, а в стране начала набирать силу террористическая группировка ИГ*, которая и в настоящее время продолжает терроризировать мирных граждан."Западные СМИ имели исключительно обслуживающую функцию. Исключительно рассказывалось о спрятанном в Ираке оружии массового поражения и связях Саддама Хусейна с "Аль-Каидой"*, что было абсолютной ахинеей. Не надо идеализировать Саддама Хусейна, он не был агнцем, но с "Аль-Каидой"* у него были очень плохие отношения", - сказал Примаков.По словам главы Россотрудничества, служба безопасности Ирака при Саддаме Хусейне отлавливала оперативников "Аль-Каиды"*. При этом "все искали обещанные CNN ракеты, которые были якобы где-то спрятаны", сказал он."Надо понимать, что западные СМИ с воодушевлением транслировали новости о победах американского коалиционного оружия… СМИ воспринимали новости о наступлении на и падении Багдада как большую победу. Но какая это была победа? Это явное нарушение международного права. Война, развязанная вне сферы ответственности СБ ООН и без резолюций Совета безопасности. Позиция наших СМИ была направлена в основном на страдания мирного гражданского населения", - пояснил Примаков.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20220320/zhirinovskiy-1779115472.html

сша

россия

багдад (город)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, саддам хусейн, сша, россия, багдад (город), исламское государство, аль-каида, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)