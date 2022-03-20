Примаков рассказал, как СМИ подогревали почву для интервенции США в Ирак
Примаков рассказал, как западные СМИ подогревали почву для интервенции США в Ирак
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean HardingАмериканские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак
Американские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак . Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Западные СМИ подогревали почву для начала интервенции Международной коалиции во главе с США в Ирак под предлогом наличия в стране оружия массового поражения и связей Саддама Хусейна с "Аль-Каидой"*, рассказал в интервью РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков.
В воскресенье исполняется 19 лет с начала вторжения Международной коалиции во главе с США в Ирак. Двадцатого марта 2003 года под предлогом борьбы с терроризмом и поиска оружия массового поражения, силы коалиции начали массированные бомбардировки иракских городов. В результате был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн, следов запрещенного международной конвенцией оружия массового поражения обнаружить так и не удалось, а в стране начала набирать силу террористическая группировка ИГ*, которая и в настоящее время продолжает терроризировать мирных граждан.
"Западные СМИ имели исключительно обслуживающую функцию. Исключительно рассказывалось о спрятанном в Ираке оружии массового поражения и связях Саддама Хусейна с "Аль-Каидой"*, что было абсолютной ахинеей. Не надо идеализировать Саддама Хусейна, он не был агнцем, но с "Аль-Каидой"* у него были очень плохие отношения", - сказал Примаков.
По словам главы Россотрудничества, служба безопасности Ирака при Саддаме Хусейне отлавливала оперативников "Аль-Каиды"*. При этом "все искали обещанные CNN ракеты, которые были якобы где-то спрятаны", сказал он.
"Надо понимать, что западные СМИ с воодушевлением транслировали новости о победах американского коалиционного оружия… СМИ воспринимали новости о наступлении на и падении Багдада как большую победу. Но какая это была победа? Это явное нарушение международного права. Война, развязанная вне сферы ответственности СБ ООН и без резолюций Совета безопасности. Позиция наших СМИ была направлена в основном на страдания мирного гражданского населения", - пояснил Примаков.
* Террористическая организация, запрещена в России