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Примаков рассказал, как СМИ подогревали почву для интервенции США в Ирак - РИА Новости, 20.03.2022
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Примаков рассказал, как СМИ подогревали почву для интервенции США в Ирак
Примаков рассказал, как СМИ подогревали почву для интервенции США в Ирак - РИА Новости, 20.03.2022
Примаков рассказал, как СМИ подогревали почву для интервенции США в Ирак
Западные СМИ подогревали почву для начала интервенции Международной коалиции во главе с США в Ирак под предлогом наличия в стране оружия массового поражения и... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T13:42
2022-03-20T13:42
в мире
саддам хусейн
сша
россия
багдад (город)
исламское государство
аль-каида
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Западные СМИ подогревали почву для начала интервенции Международной коалиции во главе с США в Ирак под предлогом наличия в стране оружия массового поражения и связей Саддама Хусейна с "Аль-Каидой"*, рассказал в интервью РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков.В воскресенье исполняется 19 лет с начала вторжения Международной коалиции во главе с США в Ирак. Двадцатого марта 2003 года под предлогом борьбы с терроризмом и поиска оружия массового поражения, силы коалиции начали массированные бомбардировки иракских городов. В результате был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн, следов запрещенного международной конвенцией оружия массового поражения обнаружить так и не удалось, а в стране начала набирать силу террористическая группировка ИГ*, которая и в настоящее время продолжает терроризировать мирных граждан."Западные СМИ имели исключительно обслуживающую функцию. Исключительно рассказывалось о спрятанном в Ираке оружии массового поражения и связях Саддама Хусейна с "Аль-Каидой"*, что было абсолютной ахинеей. Не надо идеализировать Саддама Хусейна, он не был агнцем, но с "Аль-Каидой"* у него были очень плохие отношения", - сказал Примаков.По словам главы Россотрудничества, служба безопасности Ирака при Саддаме Хусейне отлавливала оперативников "Аль-Каиды"*. При этом "все искали обещанные CNN ракеты, которые были якобы где-то спрятаны", сказал он."Надо понимать, что западные СМИ с воодушевлением транслировали новости о победах американского коалиционного оружия… СМИ воспринимали новости о наступлении на и падении Багдада как большую победу. Но какая это была победа? Это явное нарушение международного права. Война, развязанная вне сферы ответственности СБ ООН и без резолюций Совета безопасности. Позиция наших СМИ была направлена в основном на страдания мирного гражданского населения", - пояснил Примаков.* Террористическая организация, запрещена в России
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сша
россия
багдад (город)
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в мире, саддам хусейн, сша, россия, багдад (город), исламское государство, аль-каида, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
13:42 20.03.2022
 
Примаков рассказал, как СМИ подогревали почву для интервенции США в Ирак

Примаков рассказал, как западные СМИ подогревали почву для интервенции США в Ирак

© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean HardingАмериканские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак
Американские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean Harding
Американские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Западные СМИ подогревали почву для начала интервенции Международной коалиции во главе с США в Ирак под предлогом наличия в стране оружия массового поражения и связей Саддама Хусейна с "Аль-Каидой"*, рассказал в интервью РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков.
В воскресенье исполняется 19 лет с начала вторжения Международной коалиции во главе с США в Ирак. Двадцатого марта 2003 года под предлогом борьбы с терроризмом и поиска оружия массового поражения, силы коалиции начали массированные бомбардировки иракских городов. В результате был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн, следов запрещенного международной конвенцией оружия массового поражения обнаружить так и не удалось, а в стране начала набирать силу террористическая группировка ИГ*, которая и в настоящее время продолжает терроризировать мирных граждан.
"Западные СМИ имели исключительно обслуживающую функцию. Исключительно рассказывалось о спрятанном в Ираке оружии массового поражения и связях Саддама Хусейна с "Аль-Каидой"*, что было абсолютной ахинеей. Не надо идеализировать Саддама Хусейна, он не был агнцем, но с "Аль-Каидой"* у него были очень плохие отношения", - сказал Примаков.
По словам главы Россотрудничества, служба безопасности Ирака при Саддаме Хусейне отлавливала оперативников "Аль-Каиды"*. При этом "все искали обещанные CNN ракеты, которые были якобы где-то спрятаны", сказал он.
"Надо понимать, что западные СМИ с воодушевлением транслировали новости о победах американского коалиционного оружия… СМИ воспринимали новости о наступлении на и падении Багдада как большую победу. Но какая это была победа? Это явное нарушение международного права. Война, развязанная вне сферы ответственности СБ ООН и без резолюций Совета безопасности. Позиция наших СМИ была направлена в основном на страдания мирного гражданского населения", - пояснил Примаков.
* Террористическая организация, запрещена в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-конференции по итогам выборов депутатов в Государственную думу России - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
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Планы США разделить Ирак провалились, заявил Жириновский
 
В миреСаддам ХусейнСШАРоссияБагдад (город)Исламское государствоАль-КаидаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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