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День 25-й: удары ракетами "Кинжал" и "Калибр", успехи ДНР и усилия Турции

День 25-й: удары ракетами "Кинжал" и "Калибр", успехи ДНР и усилия Турции - РИА Новости, 20.03.2022

День 25-й: удары ракетами "Кинжал" и "Калибр", успехи ДНР и усилия Турции

На 25-й день специальной операции России на Украине министерство обороны РФ отчиталось об успешных ударах ракетами "Кинжал" и "Калибр" по важным военным... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T21:21

2022-03-20T21:21

2022-03-20T21:21

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

игорь конашенков

мевлют чавушоглу

россия

николаевская область

киев

вмф рф

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. На 25-й день специальной операции России на Украине министерство обороны РФ отчиталось об успешных ударах ракетами "Кинжал" и "Калибр" по важным военным объектам на украинской территории. В ДНР заявили о новых освобожденных населенных пунктах и ликвидации большого числа националистов, а Турция прокомментировала переговорный процесс между Москвой и Киевом, заявив о готовности провести встречу лидеров двух стран с участием турецкого президента.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Удары "Кинжалами" и "Калибрами" В воскресенье министерство обороны России сообщило, что корабли ВМФ России из акватории Черного моря уничтожили крылатыми ракетами "Калибр" цеха по ремонту поврежденной в боевых действиях украинской бронетанковой техники на Нежинском ремонтном заводе.Кроме этого, из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области, откуда осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины.Помимо этого, в МО РФ также сообщили, что высокоточными ракетами нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций Украины в районе населенного пункта Овруч Житомирской области, где базировались иностранные наемники, уничтожено более 100 военнослужащих сил специальных операций и иностранных наемников.В ведомстве заявили, что за день оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 89 военных объектов Украины, средства ПВО ВС РФ сбили в воздухе семь украинских беспилотников, одну украинскую тактическую баллистическую ракету "Точка-У" и один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, Вооруженные силы РФ в рамках спецоперации завершают разгром украинского нацбата "Донбасс", в течение дня российские войска продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж Никольское и во взаимодействии с подразделениями Донецкой республики блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое.При этом росгвардейцы в ходе операции по освобождению Изюма взяли в плен лидеров нацформирований и пособников СБУ, захватив важные документы.Успехи ДНРПо данным МО РФ, силы Донецкой народной республики за сутки взяли под полный контроль населенный пункт Степное, уничтожив до 25 человек из 53-й украинской механизированной бригады; взяли под контроль большую часть населенного пункта Верхнеторецкое, уничтожив до 40 украинских военных.Кроме этого, группировка войск ДНР продолжает преследование подразделений украинской бригады в направлении Новомихайловки, а на направлении Новоселовка Вторая подразделения ДНР вклинились в оборону 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и сейчас ведут бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новоселовка Вторая.Как отмечали в штабе территориальной обороны ДНР, уже 98 населенных пунктов находятся под контролем группировки войск Донецкой народной республики.При этом обстрелы ДНР с украинской стороны продолжаются. В частности, украинские войска в течение дня обстреливали снарядами калибром 122 мм, ракетами из БМ-21 "Град" Донецк. В общей сложности украинские войска с начала суток обстреляли 10 населенных пунктов в ДНР, выпустив более 150 снарядов и мин.Несмотря на обстрелы и сопротивление украинской стороны, Донецкая народная республика в воскресенье смогла эвакуировать из Мариуполя еще 216 человек, включая 41 ребенка.В свою очередь в ЛНР сообщили, что за прошедшие сутки украинские войска в ходе боестолкновений потеряли 160 человек личного состава. При этом украинские войска выпустили по территории Луганской народной республики более 40 снарядов и мин калибром 122 мм и 120 мм.Без бесполетной зоныПока президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье подписывал указ о продлении срока действия военного положения на Украине на 30 суток с 26 марта, а также указал Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины остановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения в стране, включая партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", генсек альянса Йенс Столтенберг сделал несколько заявлений по Украине.По его словам, НАТО наращивает оказание помощи Украине, в том числе на военном, гуманитарном и финансовом направлениях. Он добавил, что помимо этого страны-члены альянса вводят беспрецедентные по своему масштабу санкции против России, которые призваны заставить Москву "уплатить цену за неоправданную и полностью бессмысленную войну против Украины".Как сказал Столтенберг, альянс фокусирует свои усилия на том, чтобы конфликт на Украине не вышел из-под контроля и не распространился за пределы этой страны.Генсек альянса прокомментировал возможность введения бесполетной зоны над Украиной, в поддержку которой активно выступает официальный Киев. Столтенберг заявил, что чрезвычайно важно не допустить перерастания конфликта в войну между НАТО и Россией.По словам генсека НАТО, альянс приветствует любые усилия, нацеленные на достижение мирного урегулирования продолжающегося конфликта на Украине, подчеркнув, что "пока слишком рано говорить, приведут ли нынешние мирные переговоры между Россией и Украиной к какому-либо конкретному результату".Усилия ТурцииАгентство Рейтер в ночь на воскресенье со ссылкой на три информированных источника сообщило, что США предлагают Турции передать системы ПВО С-400, приобретенные ею в России, украинским войскам.Американские власти сейчас ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства для Украины. При этом покупка Анкарой российских С-400 – один из главных раздражителей в отношениях США и Турции, где отказываются снимать с вооружения российские комплексы, несмотря на политическое давление, санкции и исключение из программы производства истребителей пятого поколения F-35.Позднее днем о ситуации на Украине уже официально высказался министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он заявил, что у Москвы и Киева есть сближение позиций по важным вопросам, в том числе критическим.Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что у Анкары есть желание провести трехсторонний саммит лидеров Турции, России и Украины. Чавушоглу также сказал, что еще до начала спецоперации Анкара внесла первое предложение о встрече лидеров России и Украины, а на сегодняшний день Турция видит, что в принципе ни одна из сторон не против.Турецкий министр добавил, что Анкара будет рада принять Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции.

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Утренний брифинг Игоря Конашенкова Вооружённые силы РФ с начала военной спецоперации на Украине уничтожили почти 1500 танков и более 200 беспилотников украинских войск, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 207 беспилотных летательных аппаратов, 1467 танков и других боевых бронированных машин, 148 установок реактивной системы залпового огня, 573 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1262 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал он. 2022-03-20T21:21 true PT3M00S

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