https://ria.ru/20220320/sobaki-1779096715.html

Кинолог рассказал, как помочь собаке снять стресс

Кинолог рассказал, как помочь собаке снять стресс - РИА Новости, 20.03.2022

Кинолог рассказал, как помочь собаке снять стресс

Стресс может возникать у собак по различным причинам, в том числе питомцы могут "заражаться" переживаниями хозяина, однако есть способы как не допустить этого,... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T08:15

2022-03-20T08:15

2022-03-20T08:15

общество

собаки

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Стресс может возникать у собак по различным причинам, в том числе питомцы могут "заражаться" переживаниями хозяина, однако есть способы как не допустить этого, так и бороться с уже возникшим у пса стрессом, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев."Стресс у собаки может сопровождаться двумя состояниями: возбуждением или апатией. Они сменяют друг друга, поэтому пес то активно бегает и беспричинно лает, то лежит и не реагирует на хозяина. Находясь в постоянном стрессе, собака даже может начать вести себя агрессивно. Хронический стресс снижает иммунитет и может спровоцировать физические заболевания, хозяину важно об этом знать и не допускать этого явления", – сказал Голубев.Он пояснил, что среди причин для стресса у собаки могут быть как неожиданный шум, гости, перестановка в доме, или даже переизбыток общения. Небольшое переживание, по его словам, питомец может пережить самостоятельно, но если у собаки хронический стресс, это может стать причиной серьезных заболеваний и агрессивного поведения.Кинолог рассказал, что хронический стресс может вызывать у питомца развитие фобии или агрессии, или стать причиной серьезных заболеваний. В борьбе со стрессом важнее всего найти и убрать его источник. Если питомец испытывает стресс хронически, лучше заниматься с профессиональным дрессировщиком.Бывают случаи, когда стрессовый фактор исключить или даже снизить нельзя, например, если собака нуждается в лечении, но испытывает стресс от медицинских манипуляций. В такой ситуации могут помочь поощрения в виде лакомств, отвлечение игрой, посещение специальных спортивных площадок, разучивание новых команд, новые игрушки и лакомства, а также общение с сородичами.Чтобы минимизировать стрессовые ситуации для собаки, достаточно следовать нескольким простым правилам, рассказал Голубев. Чтобы питомец не ощущал тревоги от отсутствия границ дозволенного, воспитывать его нужно последовательно и постоянно соблюдать правила. Правила же облегчают жизнь питомцу и делают ее предсказуемой, поэтому вводить правила и соблюдать последовательность действий необходимо с первых дней нахождения питомца в доме."Если вы твердо решили, что собаке не место в вашей постели, то даже в выходной день, когда у вас отличное настроение, собаке нельзя валяться вместе с вами на кровати. Для собак очень важны правила и их соблюдение. Это связано с их психологическими особенностями. У них нет понятия "сейчас можно, а завтра нельзя". То, что один раз было разрешено, разрешено всегда. А то, что запрещено, должно быть запрещено всегда", - отметил кинолог.Если эту последовательность нарушить, питомец будет жить в постоянном стрессе, каждый раз не зная, как поступить, и становиться из-за этого тревожным и непослушным, подчеркнул он.Также жизнь собаки стоит окружить привычными для нее ритуалами, чтобы она понимала, что ее сейчас ждет. Выгуливать и кормить питомца лучше всегда в одно и то же время. Кроме того, не стоит забывать хвалить собаку за соблюдение правил. Похвала – это еще один фактор, который создает в жизни питомца предсказуемость.Он уточнил, что находящая в стрессе собака будет искать выход или попытается построить отношения так, чтобы она устанавливала условия совместного проживания, либо станет бояться всего и всех, на всякий случай, чтобы не провоцировать ваше недовольство. При питомце не следует проявлять немотивированную агрессию и лишать его эмоциональной поддержки.

https://ria.ru/20220313/pokhudenie-1777891533.html

https://ria.ru/20220211/sobaki-1772323065.html

https://ria.ru/20220130/sobaka-1770161720.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, собаки