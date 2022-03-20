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Кинолог рассказал, как помочь собаке снять стресс - РИА Новости, 20.03.2022
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Кинолог рассказал, как помочь собаке снять стресс
Кинолог рассказал, как помочь собаке снять стресс - РИА Новости, 20.03.2022
Кинолог рассказал, как помочь собаке снять стресс
Стресс может возникать у собак по различным причинам, в том числе питомцы могут "заражаться" переживаниями хозяина, однако есть способы как не допустить этого,... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T08:15
2022-03-20T08:15
общество
собаки
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Стресс может возникать у собак по различным причинам, в том числе питомцы могут "заражаться" переживаниями хозяина, однако есть способы как не допустить этого, так и бороться с уже возникшим у пса стрессом, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев."Стресс у собаки может сопровождаться двумя состояниями: возбуждением или апатией. Они сменяют друг друга, поэтому пес то активно бегает и беспричинно лает, то лежит и не реагирует на хозяина. Находясь в постоянном стрессе, собака даже может начать вести себя агрессивно. Хронический стресс снижает иммунитет и может спровоцировать физические заболевания, хозяину важно об этом знать и не допускать этого явления", – сказал Голубев.Он пояснил, что среди причин для стресса у собаки могут быть как неожиданный шум, гости, перестановка в доме, или даже переизбыток общения. Небольшое переживание, по его словам, питомец может пережить самостоятельно, но если у собаки хронический стресс, это может стать причиной серьезных заболеваний и агрессивного поведения.Кинолог рассказал, что хронический стресс может вызывать у питомца развитие фобии или агрессии, или стать причиной серьезных заболеваний. В борьбе со стрессом важнее всего найти и убрать его источник. Если питомец испытывает стресс хронически, лучше заниматься с профессиональным дрессировщиком.Бывают случаи, когда стрессовый фактор исключить или даже снизить нельзя, например, если собака нуждается в лечении, но испытывает стресс от медицинских манипуляций. В такой ситуации могут помочь поощрения в виде лакомств, отвлечение игрой, посещение специальных спортивных площадок, разучивание новых команд, новые игрушки и лакомства, а также общение с сородичами.Чтобы минимизировать стрессовые ситуации для собаки, достаточно следовать нескольким простым правилам, рассказал Голубев. Чтобы питомец не ощущал тревоги от отсутствия границ дозволенного, воспитывать его нужно последовательно и постоянно соблюдать правила. Правила же облегчают жизнь питомцу и делают ее предсказуемой, поэтому вводить правила и соблюдать последовательность действий необходимо с первых дней нахождения питомца в доме."Если вы твердо решили, что собаке не место в вашей постели, то даже в выходной день, когда у вас отличное настроение, собаке нельзя валяться вместе с вами на кровати. Для собак очень важны правила и их соблюдение. Это связано с их психологическими особенностями. У них нет понятия "сейчас можно, а завтра нельзя". То, что один раз было разрешено, разрешено всегда. А то, что запрещено, должно быть запрещено всегда", - отметил кинолог.Если эту последовательность нарушить, питомец будет жить в постоянном стрессе, каждый раз не зная, как поступить, и становиться из-за этого тревожным и непослушным, подчеркнул он.Также жизнь собаки стоит окружить привычными для нее ритуалами, чтобы она понимала, что ее сейчас ждет. Выгуливать и кормить питомца лучше всегда в одно и то же время. Кроме того, не стоит забывать хвалить собаку за соблюдение правил. Похвала – это еще один фактор, который создает в жизни питомца предсказуемость.Он уточнил, что находящая в стрессе собака будет искать выход или попытается построить отношения так, чтобы она устанавливала условия совместного проживания, либо станет бояться всего и всех, на всякий случай, чтобы не провоцировать ваше недовольство. При питомце не следует проявлять немотивированную агрессию и лишать его эмоциональной поддержки.
https://ria.ru/20220313/pokhudenie-1777891533.html
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общество, собаки
08:15 20.03.2022
 
Кинолог рассказал, как помочь собаке снять стресс

Глава РКФ Голубев рассказал, как бороться со стрессом у собаки

© Pixabay / Capri23autoСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© Pixabay / Capri23auto
Собака. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Стресс может возникать у собак по различным причинам, в том числе питомцы могут "заражаться" переживаниями хозяина, однако есть способы как не допустить этого, так и бороться с уже возникшим у пса стрессом, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Стресс у собаки может сопровождаться двумя состояниями: возбуждением или апатией. Они сменяют друг друга, поэтому пес то активно бегает и беспричинно лает, то лежит и не реагирует на хозяина. Находясь в постоянном стрессе, собака даже может начать вести себя агрессивно. Хронический стресс снижает иммунитет и может спровоцировать физические заболевания, хозяину важно об этом знать и не допускать этого явления", – сказал Голубев.
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Он пояснил, что среди причин для стресса у собаки могут быть как неожиданный шум, гости, перестановка в доме, или даже переизбыток общения. Небольшое переживание, по его словам, питомец может пережить самостоятельно, но если у собаки хронический стресс, это может стать причиной серьезных заболеваний и агрессивного поведения.
Кинолог рассказал, что хронический стресс может вызывать у питомца развитие фобии или агрессии, или стать причиной серьезных заболеваний. В борьбе со стрессом важнее всего найти и убрать его источник. Если питомец испытывает стресс хронически, лучше заниматься с профессиональным дрессировщиком.
Бывают случаи, когда стрессовый фактор исключить или даже снизить нельзя, например, если собака нуждается в лечении, но испытывает стресс от медицинских манипуляций. В такой ситуации могут помочь поощрения в виде лакомств, отвлечение игрой, посещение специальных спортивных площадок, разучивание новых команд, новые игрушки и лакомства, а также общение с сородичами.
Чтобы минимизировать стрессовые ситуации для собаки, достаточно следовать нескольким простым правилам, рассказал Голубев. Чтобы питомец не ощущал тревоги от отсутствия границ дозволенного, воспитывать его нужно последовательно и постоянно соблюдать правила. Правила же облегчают жизнь питомцу и делают ее предсказуемой, поэтому вводить правила и соблюдать последовательность действий необходимо с первых дней нахождения питомца в доме.
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"Если вы твердо решили, что собаке не место в вашей постели, то даже в выходной день, когда у вас отличное настроение, собаке нельзя валяться вместе с вами на кровати. Для собак очень важны правила и их соблюдение. Это связано с их психологическими особенностями. У них нет понятия "сейчас можно, а завтра нельзя". То, что один раз было разрешено, разрешено всегда. А то, что запрещено, должно быть запрещено всегда", - отметил кинолог.
Если эту последовательность нарушить, питомец будет жить в постоянном стрессе, каждый раз не зная, как поступить, и становиться из-за этого тревожным и непослушным, подчеркнул он.
Также жизнь собаки стоит окружить привычными для нее ритуалами, чтобы она понимала, что ее сейчас ждет. Выгуливать и кормить питомца лучше всегда в одно и то же время. Кроме того, не стоит забывать хвалить собаку за соблюдение правил. Похвала – это еще один фактор, который создает в жизни питомца предсказуемость.
"Правила четко понятны собаке: это делать не нужно, а за это похвалят. Это дает животному контроль ситуации и некое ощущение, что оно может что-то решать и делать выбор. Собака не нервничает, поскольку знает, что такое хорошо, а что – плохо. Похвала дает уверенность в себе, собака будет более инициативной и жизнерадостной. Похвала служит профилактикой стресса. Она не только дарит радость питомцу, но и помогает расти здоровым", - добавил Голубев.
Он уточнил, что находящая в стрессе собака будет искать выход или попытается построить отношения так, чтобы она устанавливала условия совместного проживания, либо станет бояться всего и всех, на всякий случай, чтобы не провоцировать ваше недовольство. При питомце не следует проявлять немотивированную агрессию и лишать его эмоциональной поддержки.
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