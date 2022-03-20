https://ria.ru/20220320/rukopolozhenie-1779161677.html

Патриарх рукоположил в епископы председателя миссионерского отдела РПЦ

Патриарх рукоположил в епископы председателя миссионерского отдела РПЦ - РИА Новости, 20.03.2022

Патриарх рукоположил в епископы председателя миссионерского отдела РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после литургии в храме Христа Спасителя совершил хиротонию архимандрита Евфимия (Моисеева), сообщает... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T19:15

2022-03-20T19:15

2022-03-20T19:15

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

московская духовная академия

русская православная церковь

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после литургии в храме Христа Спасителя совершил хиротонию архимандрита Евфимия (Моисеева), сообщает пресс-служба патриарха."Патриарх Кирилл напутствовал епископа Луховицкого Евфимия на служение и вручил ему архиерейский жезл. Новорукоположенный иерарх по традиции преподал верующим первое архипастырское благословение", - говорится в сообщении.В прошлом году Моисеев стал наместником Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря и председателем Синодального миссионерского отдела и Православного миссионерского общества. Постановлением Синода РПЦ он был избран викарием патриарха с титулом Луховицкий.Евфимий (Моисеев) в 1994 году окончил филологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, в 1997 году окончил Московскую духовную семинарию, в 2001 году - Московскую духовную академию. В том же году пострижен в монашество, а позже рукоположен в сан иеродиакона. В декабре 2003 года рукоположен в сан иеромонаха.В 2001 году он закончил курс углубленного обучения в Бернском университете в Швейцарии и преподавал немецкий язык в Московской духовной семинарии на должности референта ректора Московской духовной академии, а также заведовал издательским отделом учебного комитета и Московской духовной академии. В 2002 году ему присуждена ученая степень кандидата богословия.В 2010 году Евфимий (Моисеев) возведен в сан игумена. Решением Священного Синода от 19 марта 2014 года назначен ректором Казанской духовной семинарии. В 2015 году указом митрополита Казанского и Татарстанского Феофана назначен первым проректором Казанской духовной семинарии, а в следующем году - на должность ректора Тульской духовной семинарии.

https://ria.ru/20220112/pravila-1767524210.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

патриарх кирилл (владимир гундяев), московская духовная академия, русская православная церковь