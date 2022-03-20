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ВСУ открыли огонь во время эвакуации людей из школы в Рубежном - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/rubezhnoe-1779095578.html
ВСУ открыли огонь во время эвакуации людей из школы в Рубежном
ВСУ открыли огонь во время эвакуации людей из школы в Рубежном - РИА Новости, 20.03.2022
ВСУ открыли огонь во время эвакуации людей из школы в Рубежном
Украинские войска в субботу обстреляли школу в городе Рубежное во время эвакуации людей, после обстрела мирных жителей вывезли в Старобельск, сообщается на... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T07:50
2022-03-20T08:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
владимир путин
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли школу в городе Рубежное во время эвакуации людей, после обстрела мирных жителей вывезли в Старобельск, сообщается на сайте Народной милиции ЛНР."Во время эвакуации людей в рубежанской школе №2 вооруженные формирования Украины открыли огонь из тяжелой артиллерии", — уточнили в ведомстве.Как отмечается, люди переждали обстрел в подвале школы, после чего их вывезли в пункт приема беженцев города Старобельск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Есть потери с обеих сторон.
https://ria.ru/20220320/obstrel-1779080954.html
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в мире, луганская народная республика, украина, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
07:50 20.03.2022 (обновлено: 08:52 20.03.2022)
 
ВСУ открыли огонь во время эвакуации людей из школы в Рубежном

ВСУ открыли огонь из тяжелой артиллерии во время эвакуации людей из школы в Рубежном

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГород Рубежное
Город Рубежное - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Город Рубежное
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли школу в городе Рубежное во время эвакуации людей, после обстрела мирных жителей вывезли в Старобельск, сообщается на сайте Народной милиции ЛНР.
"Во время эвакуации людей в рубежанской школе №2 вооруженные формирования Украины открыли огонь из тяжелой артиллерии", — уточнили в ведомстве.
Как отмечается, люди переждали обстрел в подвале школы, после чего их вывезли в пункт приема беженцев города Старобельск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Есть потери с обеих сторон.
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