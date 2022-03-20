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Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела школы в ЛНР - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/rassledovanie-1779129570.html
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела школы в ЛНР
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела школы в ЛНР - РИА Новости, 20.03.2022
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела школы в ЛНР
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрелов школы в ЛНР, минирование химического завода в Сумской... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T14:04
2022-03-20T14:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
михаил мизинцев
владимир путин
александр бастрыкин
рубежное
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрелов школы в ЛНР, минирование химического завода в Сумской области и школы в Николаевской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным СК, во время эвакуации людей в школе № 2 города Рубежное ВСУ открыли огонь из тяжелой артиллерии, в ходе обстрела мирные жители не пострадали."Бастрыкин дал указание Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства обстрелов школы в ЛНР во время эвакуации людей... Кроме того, председатель СК России дал поручение расследовать обстоятельства минирования националистами химического завода в Сумской области и школы в Николаевской области", - говорится в сообщении.В субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что нацисты в ряде населенных пунктов Украины готовят провокации с применением ядовитых химических веществ, чтобы обвинить в случившемся российских военных.В том числе, по его словам, на химическом заводе "СумыХимПром" в Сумах националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооруженных сил России. Кроме того, Мизинцев сказал, что в поселке Котлярово Николаевской области в здание местной начальной школы для тех же целей завезены емкости с токсичными химикатами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/rubezhnoe-1779095578.html
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в мире, михаил мизинцев, владимир путин, александр бастрыкин, рубежное, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
14:04 20.03.2022 (обновлено: 14:08 20.03.2022)
 
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела школы в ЛНР

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела школы в ЛНР со стороны ВСУ

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрелов школы в ЛНР, минирование химического завода в Сумской области и школы в Николаевской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным СК, во время эвакуации людей в школе № 2 города Рубежное ВСУ открыли огонь из тяжелой артиллерии, в ходе обстрела мирные жители не пострадали.
Город Рубежное - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 07:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ открыли огонь во время эвакуации людей из школы в Рубежном
"Бастрыкин дал указание Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства обстрелов школы в ЛНР во время эвакуации людей... Кроме того, председатель СК России дал поручение расследовать обстоятельства минирования националистами химического завода в Сумской области и школы в Николаевской области", - говорится в сообщении.
В субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что нацисты в ряде населенных пунктов Украины готовят провокации с применением ядовитых химических веществ, чтобы обвинить в случившемся российских военных.
В том числе, по его словам, на химическом заводе "СумыХимПром" в Сумах националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооруженных сил России. Кроме того, Мизинцев сказал, что в поселке Котлярово Николаевской области в здание местной начальной школы для тех же целей завезены емкости с токсичными химикатами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 21:45В России
Минобороны РФ: неонацисты готовят провокации с использованием ядохимикатов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМихаил МизинцевВладимир ПутинАлександр БастрыкинРубежноеДонецкая Народная РеспубликаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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