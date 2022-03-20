https://ria.ru/20220320/rassledovanie-1779129570.html

Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела школы в ЛНР

Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела школы в ЛНР - РИА Новости, 20.03.2022

Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела школы в ЛНР

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрелов школы в ЛНР, минирование химического завода в Сумской... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T14:04

2022-03-20T14:04

2022-03-20T14:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрелов школы в ЛНР, минирование химического завода в Сумской области и школы в Николаевской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным СК, во время эвакуации людей в школе № 2 города Рубежное ВСУ открыли огонь из тяжелой артиллерии, в ходе обстрела мирные жители не пострадали."Бастрыкин дал указание Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства обстрелов школы в ЛНР во время эвакуации людей... Кроме того, председатель СК России дал поручение расследовать обстоятельства минирования националистами химического завода в Сумской области и школы в Николаевской области", - говорится в сообщении.В субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что нацисты в ряде населенных пунктов Украины готовят провокации с применением ядовитых химических веществ, чтобы обвинить в случившемся российских военных.В том числе, по его словам, на химическом заводе "СумыХимПром" в Сумах националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооруженных сил России. Кроме того, Мизинцев сказал, что в поселке Котлярово Николаевской области в здание местной начальной школы для тех же целей завезены емкости с токсичными химикатами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/rubezhnoe-1779095578.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220319/provokatsiya-1779070351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, михаил мизинцев, владимир путин, александр бастрыкин, рубежное, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф