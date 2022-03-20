14:04 20.03.2022 (обновлено: 14:08 20.03.2022)
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела школы в ЛНР
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела школы в ЛНР со стороны ВСУ
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрелов школы в ЛНР, минирование химического завода в Сумской области и школы в Николаевской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Бастрыкин дал указание Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства обстрелов школы в ЛНР во время эвакуации людей... Кроме того, председатель СК России дал поручение расследовать обстоятельства минирования националистами химического завода в Сумской области и школы в Николаевской области", - говорится в сообщении.
В субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что нацисты в ряде населенных пунктов Украины готовят провокации с применением ядовитых химических веществ, чтобы обвинить в случившемся российских военных.
В том числе, по его словам, на химическом заводе "СумыХимПром" в Сумах националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооруженных сил России. Кроме того, Мизинцев сказал, что в поселке Котлярово Николаевской области в здание местной начальной школы для тех же целей завезены емкости с токсичными химикатами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.