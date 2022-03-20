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Бастрыкин поручил расследовать новые факты обстрелов мирных жителей в ДНР - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/rassledovanie-1779083996.html
Бастрыкин поручил расследовать новые факты обстрелов мирных жителей в ДНР
Бастрыкин поручил расследовать новые факты обстрелов мирных жителей в ДНР - РИА Новости, 20.03.2022
Бастрыкин поручил расследовать новые факты обстрелов мирных жителей в ДНР
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать новые факты преступлений украинских националистов против мирных граждан в ДНР, установить всех... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T01:32
2022-03-20T01:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать новые факты преступлений украинских националистов против мирных граждан в ДНР, установить всех причастных, сообщается в Telegram-канале СК РФ.В ведомстве отмечают, что 19 марта украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР. В частности, обстрелам подверглись Александровка, Горловка, Еленовка, Кременец, Михайловка, Сигнальное и Кировский район города Донецка.Добавляется, что 15 мирных жителей с ранее освобожденной ДНР части Мариуполя получили ранения, среди них оказался младенец.
https://ria.ru/20220320/obstrel-1779080954.html
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в мире, донецкая народная республика
01:32 20.03.2022 (обновлено: 01:34 20.03.2022)
 
Бастрыкин поручил расследовать новые факты обстрелов мирных жителей в ДНР

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать новые факты преступлений украинских националистов

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов
Последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Последствия обстрелов
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать новые факты преступлений украинских националистов против мирных граждан в ДНР, установить всех причастных, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации... поручил ГСУ СК России во взаимодействии с правоохранительными органами ЛНР и ДНР осуществить сбор и фиксацию доказательств совершения преступлений в отношении мирных граждан... Бастрыкин поручил установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что 19 марта украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР. В частности, обстрелам подверглись Александровка, Горловка, Еленовка, Кременец, Михайловка, Сигнальное и Кировский район города Донецка.
Добавляется, что 15 мирных жителей с ранее освобожденной ДНР части Мариуполя получили ранения, среди них оказался младенец.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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