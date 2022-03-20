https://ria.ru/20220320/rassledovanie-1779083996.html
Бастрыкин поручил расследовать новые факты обстрелов мирных жителей в ДНР
Бастрыкин поручил расследовать новые факты обстрелов мирных жителей в ДНР - РИА Новости, 20.03.2022
Бастрыкин поручил расследовать новые факты обстрелов мирных жителей в ДНР
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать новые факты преступлений украинских националистов против мирных граждан в ДНР, установить всех... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T01:32
2022-03-20T01:32
2022-03-20T01:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать новые факты преступлений украинских националистов против мирных граждан в ДНР, установить всех причастных, сообщается в Telegram-канале СК РФ.В ведомстве отмечают, что 19 марта украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР. В частности, обстрелам подверглись Александровка, Горловка, Еленовка, Кременец, Михайловка, Сигнальное и Кировский район города Донецка.Добавляется, что 15 мирных жителей с ранее освобожденной ДНР части Мариуполя получили ранения, среди них оказался младенец.
https://ria.ru/20220320/obstrel-1779080954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
01:32 20.03.2022 (обновлено: 01:34 20.03.2022)
Бастрыкин поручил расследовать новые факты обстрелов мирных жителей в ДНР
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать новые факты преступлений украинских националистов