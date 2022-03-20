https://ria.ru/20220320/rassledovanie-1779083996.html

Бастрыкин поручил расследовать новые факты обстрелов мирных жителей в ДНР

Бастрыкин поручил расследовать новые факты обстрелов мирных жителей в ДНР - РИА Новости, 20.03.2022

Бастрыкин поручил расследовать новые факты обстрелов мирных жителей в ДНР

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать новые факты преступлений украинских националистов против мирных граждан в ДНР, установить всех... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T01:32

2022-03-20T01:32

2022-03-20T01:34

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать новые факты преступлений украинских националистов против мирных граждан в ДНР, установить всех причастных, сообщается в Telegram-канале СК РФ.В ведомстве отмечают, что 19 марта украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР. В частности, обстрелам подверглись Александровка, Горловка, Еленовка, Кременец, Михайловка, Сигнальное и Кировский район города Донецка.Добавляется, что 15 мирных жителей с ранее освобожденной ДНР части Мариуполя получили ранения, среди них оказался младенец.

https://ria.ru/20220320/obstrel-1779080954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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