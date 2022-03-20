https://ria.ru/20220320/poiski-1779121612.html

В Иркутске более 70 человек ищут пропавшую восьмиклассницу

В Иркутске более 70 человек ищут пропавшую восьмиклассницу - РИА Новости, 20.03.2022

В Иркутске более 70 человек ищут пропавшую восьмиклассницу

Более 70 человек задействованы в поисках восьмиклассницы, которую разыскивают в Иркутске с 18 марта, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T12:51

2022-03-20T12:51

2022-03-20T20:08

происшествия

иркутск

ангара

иркутская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

ИРКУТСК, 20 мар — РИА Новости. Более 70 человек задействованы в поисках восьмиклассницы, которую разыскивают в Иркутске с 18 марта, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.Днем 18 марта восьмиклассница ушла в школу, но на уроках девочки не было. Сейчас установлено, что вечером того же дня она была в центре Иркутска возле Вечного огня, откуда направилась к памятнику первопроходцам на Верхней набережной Ангары. Куда девочка отправилась далее, неизвестно."В настоящее время в поисковой операции задействовано свыше 70 человек. Это оперативники из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области и сотрудники различных подразделений городского управления МВД, представители МЧС и Росгвардии, добровольцы отрядов "Лиза Алерт", других волонтерских организаций и местные жители", — говорится в сообщении.С заявлением о розыске несовершеннолетней в полицию обратилась мать.

https://ria.ru/20220317/shkolnitsa-1778658538.html

https://ria.ru/20220215/shkolniki-1772866089.html

иркутск

ангара

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иркутск, ангара, иркутская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)