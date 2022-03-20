https://ria.ru/20220320/poiski-1779121612.html
В Иркутске более 70 человек ищут пропавшую восьмиклассницу
В Иркутске более 70 человек ищут пропавшую восьмиклассницу - РИА Новости, 20.03.2022
В Иркутске более 70 человек ищут пропавшую восьмиклассницу
Более 70 человек задействованы в поисках восьмиклассницы, которую разыскивают в Иркутске с 18 марта, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T12:51
2022-03-20T12:51
2022-03-20T20:08
происшествия
иркутск
ангара
иркутская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 20 мар — РИА Новости. Более 70 человек задействованы в поисках восьмиклассницы, которую разыскивают в Иркутске с 18 марта, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.Днем 18 марта восьмиклассница ушла в школу, но на уроках девочки не было. Сейчас установлено, что вечером того же дня она была в центре Иркутска возле Вечного огня, откуда направилась к памятнику первопроходцам на Верхней набережной Ангары. Куда девочка отправилась далее, неизвестно."В настоящее время в поисковой операции задействовано свыше 70 человек. Это оперативники из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области и сотрудники различных подразделений городского управления МВД, представители МЧС и Росгвардии, добровольцы отрядов "Лиза Алерт", других волонтерских организаций и местные жители", — говорится в сообщении.С заявлением о розыске несовершеннолетней в полицию обратилась мать.
https://ria.ru/20220317/shkolnitsa-1778658538.html
https://ria.ru/20220215/shkolniki-1772866089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, ангара, иркутская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:51 20.03.2022 (обновлено: 20:08 20.03.2022)
В Иркутске более 70 человек ищут пропавшую восьмиклассницу
В Иркутске более 70 человек ищут восьмиклассницу, которая пропала 18 марта