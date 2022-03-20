Рейтинг@Mail.ru
В Иркутске более 70 человек ищут пропавшую восьмиклассницу - РИА Новости, 20.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220320/poiski-1779121612.html
В Иркутске более 70 человек ищут пропавшую восьмиклассницу
В Иркутске более 70 человек ищут пропавшую восьмиклассницу - РИА Новости, 20.03.2022
В Иркутске более 70 человек ищут пропавшую восьмиклассницу
Более 70 человек задействованы в поисках восьмиклассницы, которую разыскивают в Иркутске с 18 марта, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T12:51
2022-03-20T20:08
происшествия
иркутск
ангара
иркутская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
ИРКУТСК, 20 мар — РИА Новости. Более 70 человек задействованы в поисках восьмиклассницы, которую разыскивают в Иркутске с 18 марта, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.Днем 18 марта восьмиклассница ушла в школу, но на уроках девочки не было. Сейчас установлено, что вечером того же дня она была в центре Иркутска возле Вечного огня, откуда направилась к памятнику первопроходцам на Верхней набережной Ангары. Куда девочка отправилась далее, неизвестно."В настоящее время в поисковой операции задействовано свыше 70 человек. Это оперативники из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области и сотрудники различных подразделений городского управления МВД, представители МЧС и Росгвардии, добровольцы отрядов "Лиза Алерт", других волонтерских организаций и местные жители", — говорится в сообщении.С заявлением о розыске несовершеннолетней в полицию обратилась мать.
https://ria.ru/20220317/shkolnitsa-1778658538.html
https://ria.ru/20220215/shkolniki-1772866089.html
иркутск
ангара
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутск, ангара, иркутская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:51 20.03.2022 (обновлено: 20:08 20.03.2022)
 
В Иркутске более 70 человек ищут пропавшую восьмиклассницу

В Иркутске более 70 человек ищут восьмиклассницу, которая пропала 18 марта

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 20 мар — РИА Новости. Более 70 человек задействованы в поисках восьмиклассницы, которую разыскивают в Иркутске с 18 марта, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.
Днем 18 марта восьмиклассница ушла в школу, но на уроках девочки не было. Сейчас установлено, что вечером того же дня она была в центре Иркутска возле Вечного огня, откуда направилась к памятнику первопроходцам на Верхней набережной Ангары. Куда девочка отправилась далее, неизвестно.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 14:01
Пропавшую под Красноярском школьницу нашли
"В настоящее время в поисковой операции задействовано свыше 70 человек. Это оперативники из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области и сотрудники различных подразделений городского управления МВД, представители МЧС и Росгвардии, добровольцы отрядов "Лиза Алерт", других волонтерских организаций и местные жители", — говорится в сообщении.
С заявлением о розыске несовершеннолетней в полицию обратилась мать.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 11:42Хорошие новости
Пропавших в Липецке школьников нашли живыми
 
ПроисшествияИркутскАнгараИркутская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала