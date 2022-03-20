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Синоптик пообещал москвичам солнечную и сухую погоду - РИА Новости, 20.03.2022
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Синоптик пообещал москвичам солнечную и сухую погоду
Синоптик пообещал москвичам солнечную и сухую погоду - РИА Новости, 20.03.2022
Синоптик пообещал москвичам солнечную и сухую погоду
В предстоящие будни в Москве ожидается солнечная, сухая погода, воздух будет прогреваться до плюс 7-12, что соответствует климату апреля, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T15:02
2022-03-20T15:02
общество
москва
погода
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В предстоящие будни в Москве ожидается солнечная, сухая погода, воздух будет прогреваться до плюс 7-12, что соответствует климату апреля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, 20 марта в Москве стало самым теплым днем в текущем сезоне. Уже к 14.00 столбики термометров показали плюс 9,0, в окрестностях температура воздуха составила плюс 10,1. И это еще не предел."В предстоящую будничную часть недели, в условиях преобладания солнечной и сухой погоды, весна продолжит набирать ход, и каждый день воздух будет прогреваться до плюс 7-12, что на 8 градусов выше нормы и соответствует климату апреля. В ночные часы воздух будет остывать до минус 3 - плюс 2", - рассказал Тишковец.
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общество, москва, погода
15:02 20.03.2022
 
Синоптик пообещал москвичам солнечную и сухую погоду

Синоптик пообещал москвичам солнечную погоду и до 12 градусов тепла

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПарк Победы на Поклонной горе в Москв
Парк Победы на Поклонной горе в Москв - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Парк Победы на Поклонной горе в Москв. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В предстоящие будни в Москве ожидается солнечная, сухая погода, воздух будет прогреваться до плюс 7-12, что соответствует климату апреля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, 20 марта в Москве стало самым теплым днем в текущем сезоне. Уже к 14.00 столбики термометров показали плюс 9,0, в окрестностях температура воздуха составила плюс 10,1. И это еще не предел.
Москва - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 14:42
Синоптик предупредил о волне полярного холода на стыке марта и апреля
"В предстоящую будничную часть недели, в условиях преобладания солнечной и сухой погоды, весна продолжит набирать ход, и каждый день воздух будет прогреваться до плюс 7-12, что на 8 градусов выше нормы и соответствует климату апреля. В ночные часы воздух будет остывать до минус 3 - плюс 2", - рассказал Тишковец.
 
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