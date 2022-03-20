https://ria.ru/20220320/pogoda-1779135900.html

Синоптик пообещал москвичам солнечную и сухую погоду

Синоптик пообещал москвичам солнечную и сухую погоду - РИА Новости, 20.03.2022

Синоптик пообещал москвичам солнечную и сухую погоду

В предстоящие будни в Москве ожидается солнечная, сухая погода, воздух будет прогреваться до плюс 7-12, что соответствует климату апреля, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T15:02

2022-03-20T15:02

2022-03-20T15:02

общество

москва

погода

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В предстоящие будни в Москве ожидается солнечная, сухая погода, воздух будет прогреваться до плюс 7-12, что соответствует климату апреля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, 20 марта в Москве стало самым теплым днем в текущем сезоне. Уже к 14.00 столбики термометров показали плюс 9,0, в окрестностях температура воздуха составила плюс 10,1. И это еще не предел."В предстоящую будничную часть недели, в условиях преобладания солнечной и сухой погоды, весна продолжит набирать ход, и каждый день воздух будет прогреваться до плюс 7-12, что на 8 градусов выше нормы и соответствует климату апреля. В ночные часы воздух будет остывать до минус 3 - плюс 2", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20220320/kholod-1779133783.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода