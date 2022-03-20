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Четыре человека погибли в селе под Харьковом в результате обстрелов ВСУ - РИА Новости, 20.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/pogibshie-1779173330.html
Четыре человека погибли в селе под Харьковом в результате обстрелов ВСУ
Четыре человека погибли в селе под Харьковом в результате обстрелов ВСУ - РИА Новости, 20.03.2022
Четыре человека погибли в селе под Харьковом в результате обстрелов ВСУ
Четыре человека, включая ребёнка и беременную женщину, погибли в результате обстрела украинскими войсками села Липцы в Харьковской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T21:15
2022-03-20T21:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Четыре человека, включая ребёнка и беременную женщину, погибли в результате обстрела украинскими войсками села Липцы в Харьковской области, сообщил РИА Новости со ссылкой на медиков находящийся на месте событий глава общественной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев, который в составе народного ополчения взаимодействует с российскими войсками."Погибли четыре человека, в том числе беременная женщина с ребенком неродившимся, еще один ребенок и пожилая женщина. Был обстрел села Липцы, снаряд разорвался рядом с местной больницей. Обо всем этом рассказали врачи и местные жители - очевидцы", - сказал Моисеев.По его словам, это произошло ещё в четверг, 17 марта, но информацию он смог передать только в воскресенье, когда добрался до места, где есть телефонная связь и интернет. Он также предоставил видео из Липцов, где видна воронка от обстрела рядом с больницей.
https://ria.ru/20220320/obstrely-1779170722.html
харьков
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в мире, харьков, вооруженные силы украины, украина
21:15 20.03.2022 (обновлено: 21:22 20.03.2022)
 
Четыре человека погибли в селе под Харьковом в результате обстрелов ВСУ

Трое взрослых и ребенок погибли в селе под Харьковом в результате обстрелов ВСУ

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Четыре человека, включая ребёнка и беременную женщину, погибли в результате обстрела украинскими войсками села Липцы в Харьковской области, сообщил РИА Новости со ссылкой на медиков находящийся на месте событий глава общественной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев, который в составе народного ополчения взаимодействует с российскими войсками.
"Погибли четыре человека, в том числе беременная женщина с ребенком неродившимся, еще один ребенок и пожилая женщина. Был обстрел села Липцы, снаряд разорвался рядом с местной больницей. Обо всем этом рассказали врачи и местные жители - очевидцы", - сказал Моисеев.
По его словам, это произошло ещё в четверг, 17 марта, но информацию он смог передать только в воскресенье, когда добрался до места, где есть телефонная связь и интернет. Он также предоставил видео из Липцов, где видна воронка от обстрела рядом с больницей.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
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