https://ria.ru/20220320/pogibshie-1779173330.html

Четыре человека погибли в селе под Харьковом в результате обстрелов ВСУ

Четыре человека погибли в селе под Харьковом в результате обстрелов ВСУ - РИА Новости, 20.03.2022

Четыре человека погибли в селе под Харьковом в результате обстрелов ВСУ

Четыре человека, включая ребёнка и беременную женщину, погибли в результате обстрела украинскими войсками села Липцы в Харьковской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T21:15

2022-03-20T21:15

2022-03-20T21:22

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Четыре человека, включая ребёнка и беременную женщину, погибли в результате обстрела украинскими войсками села Липцы в Харьковской области, сообщил РИА Новости со ссылкой на медиков находящийся на месте событий глава общественной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев, который в составе народного ополчения взаимодействует с российскими войсками."Погибли четыре человека, в том числе беременная женщина с ребенком неродившимся, еще один ребенок и пожилая женщина. Был обстрел села Липцы, снаряд разорвался рядом с местной больницей. Обо всем этом рассказали врачи и местные жители - очевидцы", - сказал Моисеев.По его словам, это произошло ещё в четверг, 17 марта, но информацию он смог передать только в воскресенье, когда добрался до места, где есть телефонная связь и интернет. Он также предоставил видео из Липцов, где видна воронка от обстрела рядом с больницей.

https://ria.ru/20220320/obstrely-1779170722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, вооруженные силы украины, украина