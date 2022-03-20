11:10 20.03.2022 (обновлено: 14:50 21.03.2022)
Собянин рассказал о мерах поддержки столичного ЖКХ
Мэр Москвы Сергей Собянин
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Москва поддержит работу столичного ЖКХ, в частности, крупные городские организации сформируют долгосрочные заказы для отечественных предприятий на выпуск широкой линейки продукции, потребляемой в ЖКХ, а кадровый центр правительства Москвы окажет поддержку работникам, находящимся под угрозой увольнения, в переходе на предприятия энергетики и ЖКХ, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в воскресенье.
"К сегодняшнему дню Комплекс городского хозяйства Москвы подошел в неплохой форме. Тем не менее, и в этой отрасли есть вопросы, которые надо решать, чтобы обеспечить нормальную работу предприятий и реализацию планов развития. Вчера провели оперативный штаб, на котором приняли следующие решения. Крупные городские организации - "Мосэнерго", "Мосводоканал", "Гормост", "Мослифт", "МОЭК", "МОСГАЗ", "Мосводосток", "ОЭК", "Автомобильные дороги", "Россети Московский регион" и другие - сформируют долгосрочные заказы для отечественных предприятий на выпуск широкой линейки продукции, потребляемой в ЖКХ. Тем самым сократим импорт, хотя в ЖКХ его и так немного, и поддержим отечественное машиностроение и строительную индустрию", - рассказал мэр.
Собянин отметил, что отдельный долгосрочный заказ будет сформирован на поставки лифтов и запчастей к ним, чтобы обеспечить безусловную надежность этой чувствительной техники.
"В ближайшее время проведем централизованные торги по закупкам детских игровых городков, лавочек и прочих малых архитектурных форм, которые этим летом планируется установить во дворах и парках. Так мы поддержим производителей крупным заказом и одновременно застрахуемся от срыва программы благоустройства. Несколько дней назад мы приняли решение об увеличении авансирования подрядчиков по стройке до 70%. Аналогичное решение об увеличении авансирования с 30% хотя бы до 50% нужно принять и для поддержки подрядчиков, реализующих программу капитального ремонта жилья. Будем предлагать правительству и Государственной Думе внести соответствующие поправки в федеральное законодательство", - добавил он.
По словам мэра, коммунальные предприятия, энергетики и подрядчики получат возможность привлекать льготные кредиты на пополнение оборотных средств и реализацию программ развития. На реализацию программы субсидирования процентных ставок по кредитам Правительство Москвы выделяет 10 миллиардов рублей из городского бюджета через Фонд поддержки промышленности.
"Недавно созданный кадровый центр правительства Москвы окажет поддержку работникам, находящимся под угрозой увольнения, в переходе на предприятия энергетики и ЖКХ. Вакансий у них достаточно, в т.ч. для инженеров и квалифицированных специалистов. Будем смотреть, как развивается ситуация, и, если потребуется, примем дополнительные меры по поддержке ЖКХ – важнейшей отрасли, от которой зависит повседневная жизнь Москвы", - заключил Собянин.