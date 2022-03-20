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Собянин рассказал о мерах поддержки столичного ЖКХ - РИА Новости, 21.03.2022
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Собянин рассказал о мерах поддержки столичного ЖКХ
Собянин рассказал о мерах поддержки столичного ЖКХ - РИА Новости, 21.03.2022
Собянин рассказал о мерах поддержки столичного ЖКХ
Москва поддержит работу столичного ЖКХ, в частности, крупные городские организации сформируют долгосрочные заказы для отечественных предприятий на выпуск... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-20T11:10
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москва сегодня: мегаполис для жизни
санкции в отношении россии
мосводоканал
гормост
россети московский регион
москва
жкх
сергей собянин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Москва поддержит работу столичного ЖКХ, в частности, крупные городские организации сформируют долгосрочные заказы для отечественных предприятий на выпуск широкой линейки продукции, потребляемой в ЖКХ, а кадровый центр правительства Москвы окажет поддержку работникам, находящимся под угрозой увольнения, в переходе на предприятия энергетики и ЖКХ, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в воскресенье.Собянин отметил, что отдельный долгосрочный заказ будет сформирован на поставки лифтов и запчастей к ним, чтобы обеспечить безусловную надежность этой чувствительной техники.По словам мэра, коммунальные предприятия, энергетики и подрядчики получат возможность привлекать льготные кредиты на пополнение оборотных средств и реализацию программ развития. На реализацию программы субсидирования процентных ставок по кредитам Правительство Москвы выделяет 10 миллиардов рублей из городского бюджета через Фонд поддержки промышленности.
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санкции в отношении россии, мосводоканал, гормост, россети московский регион, москва, жкх, сергей собянин
11:10 20.03.2022 (обновлено: 14:50 21.03.2022)
 

Собянин рассказал о мерах поддержки столичного ЖКХ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Москва поддержит работу столичного ЖКХ, в частности, крупные городские организации сформируют долгосрочные заказы для отечественных предприятий на выпуск широкой линейки продукции, потребляемой в ЖКХ, а кадровый центр правительства Москвы окажет поддержку работникам, находящимся под угрозой увольнения, в переходе на предприятия энергетики и ЖКХ, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в воскресенье.
"К сегодняшнему дню Комплекс городского хозяйства Москвы подошел в неплохой форме. Тем не менее, и в этой отрасли есть вопросы, которые надо решать, чтобы обеспечить нормальную работу предприятий и реализацию планов развития. Вчера провели оперативный штаб, на котором приняли следующие решения. Крупные городские организации - "Мосэнерго", "Мосводоканал", "Гормост", "Мослифт", "МОЭК", "МОСГАЗ", "Мосводосток", "ОЭК", "Автомобильные дороги", "Россети Московский регион" и другие - сформируют долгосрочные заказы для отечественных предприятий на выпуск широкой линейки продукции, потребляемой в ЖКХ. Тем самым сократим импорт, хотя в ЖКХ его и так немного, и поддержим отечественное машиностроение и строительную индустрию", - рассказал мэр.
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Собянин отметил, что отдельный долгосрочный заказ будет сформирован на поставки лифтов и запчастей к ним, чтобы обеспечить безусловную надежность этой чувствительной техники.
"В ближайшее время проведем централизованные торги по закупкам детских игровых городков, лавочек и прочих малых архитектурных форм, которые этим летом планируется установить во дворах и парках. Так мы поддержим производителей крупным заказом и одновременно застрахуемся от срыва программы благоустройства. Несколько дней назад мы приняли решение об увеличении авансирования подрядчиков по стройке до 70%. Аналогичное решение об увеличении авансирования с 30% хотя бы до 50% нужно принять и для поддержки подрядчиков, реализующих программу капитального ремонта жилья. Будем предлагать правительству и Государственной Думе внести соответствующие поправки в федеральное законодательство", - добавил он.
По словам мэра, коммунальные предприятия, энергетики и подрядчики получат возможность привлекать льготные кредиты на пополнение оборотных средств и реализацию программ развития. На реализацию программы субсидирования процентных ставок по кредитам Правительство Москвы выделяет 10 миллиардов рублей из городского бюджета через Фонд поддержки промышленности.
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"Недавно созданный кадровый центр правительства Москвы окажет поддержку работникам, находящимся под угрозой увольнения, в переходе на предприятия энергетики и ЖКХ. Вакансий у них достаточно, в т.ч. для инженеров и квалифицированных специалистов. Будем смотреть, как развивается ситуация, и, если потребуется, примем дополнительные меры по поддержке ЖКХ – важнейшей отрасли, от которой зависит повседневная жизнь Москвы", - заключил Собянин.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСанкции в отношении РоссииМосводоканалГормостРоссети Московский регионМоскваЖКХСергей Собянин
 
 
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