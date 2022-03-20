Собянин рассказал о мерах поддержки столичного ЖКХ

"В ближайшее время проведем централизованные торги по закупкам детских игровых городков, лавочек и прочих малых архитектурных форм, которые этим летом планируется установить во дворах и парках. Так мы поддержим производителей крупным заказом и одновременно застрахуемся от срыва программы благоустройства. Несколько дней назад мы приняли решение об увеличении авансирования подрядчиков по стройке до 70%. Аналогичное решение об увеличении авансирования с 30% хотя бы до 50% нужно принять и для поддержки подрядчиков, реализующих программу капитального ремонта жилья. Будем предлагать правительству и Государственной Думе внести соответствующие поправки в федеральное законодательство", - добавил он.