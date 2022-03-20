https://ria.ru/20220320/pervomaysk-1779138944.html

ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР

ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 20.03.2022

ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР

Украинские войска в 14.15 обстреляли населенный пункт Первомайск в ЛНР, выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Луганской... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T15:42

2022-03-20T15:42

2022-03-20T15:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

первомайск

вооруженные силы украины

украина

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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.15 обстреляли населенный пункт Первомайск в ЛНР, выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: 14.15 населенный пункт Камышеваха – Первомайск: артиллерийское орудие 122 миллиметра (шесть снарядов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/rosgvardiya-1779132006.html

луганская народная республика

первомайск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, первомайск, вооруженные силы украины, украина