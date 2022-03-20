https://ria.ru/20220320/pervomaysk-1779138944.html
ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР
ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 20.03.2022
ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска в 14.15 обстреляли населенный пункт Первомайск в ЛНР, выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Луганской... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T15:42
2022-03-20T15:42
2022-03-20T15:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
первомайск
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.15 обстреляли населенный пункт Первомайск в ЛНР, выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: 14.15 населенный пункт Камышеваха – Первомайск: артиллерийское орудие 122 миллиметра (шесть снарядов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/rosgvardiya-1779132006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, первомайск, вооруженные силы украины, украина
15:42 20.03.2022 (обновлено: 15:47 20.03.2022)
ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР
ЛНР: украинские войска обстреляли Первомайск