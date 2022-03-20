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ВСУ обстреляли населенный пункт Зайцево в ДНР

ВСУ обстреляли населенный пункт Зайцево в ДНР - РИА Новости, 20.03.2022

ВСУ обстреляли населенный пункт Зайцево в ДНР

Украинские войска выпустили шесть мин калибром 82 миллиметра по населенному пункту Зайцево (южное) в ДНР, заявило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T19:03

2022-03-20T19:03

2022-03-20T19:14

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть мин калибром 82 миллиметра по населенному пункту Зайцево (южное) в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18.05 - населенный пункт Зайцево (северное) – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 6 мин калибром 82 миллиметра", - написало представительство в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/stepnoe-1779161366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, зайцево