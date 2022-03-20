https://ria.ru/20220320/obrushenie-1779150582.html
В Ярославле мужчина погиб при обрушении крыши магазина
В Ярославле мужчина погиб при обрушении крыши магазина - РИА Новости, 20.03.2022
В Ярославле мужчина погиб при обрушении крыши магазина
Один рабочий погиб, восемь госпитализированы после обрушения крыши закрытого магазина в Ярославле, где шел ремонт, заявил врио губернатора Ярославской области... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T17:15
2022-03-20T17:15
2022-03-20T19:23
происшествия
ярославль
ярославская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Один рабочий погиб, восемь госпитализированы после обрушения крыши закрытого магазина в Ярославле, где шел ремонт, заявил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев."ЧП в Ярославле. В магазине на пересечении Депутатской и Андропова, который был закрыт и находился на реконструкции, по предварительным данным, из-за ремонтных работ обрушилась крыша. Там находились рабочие, 14 человек. К сожалению, есть погибший. Восемь человек госпитализированы. Один человек в крайне тяжелом состоянии", — написал Евраев в своем Telegram-канале.Он отметил, что власти окажут финансовую помощь семье погибшего и семьям пострадавших."На месте работают оперативные службы. Под завалами уже никого нет. Но здание еще обследуют кинологи с собаками, чтобы окончательно в этом убедиться. Я на постоянной связи с руководством МЧС", — написал врио губернатора.По его словам, прокуратура Ярославской области начала проверку. В ее ходе будет дана оценка исполнению требований законодательства о строительной безопасности, а также о безопасности жизни и здоровья граждан.
https://radiosputnik.ria.ru/20220318/moshenniki-1778885379.html
ярославль
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Место обрушения перекрытий в здании в Ярославле. Кадры МЧС
Один человек погиб, восемь пострадали в результате обрушения перекрытий в здании в Ярославле
2022-03-20T17:15
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ярославль, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:15 20.03.2022 (обновлено: 19:23 20.03.2022)
В Ярославле мужчина погиб при обрушении крыши магазина
В Ярославле при обрушении крыши магазина погиб рабочий