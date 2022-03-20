https://ria.ru/20220320/obrushenie-1779150582.html

В Ярославле мужчина погиб при обрушении крыши магазина

В Ярославле мужчина погиб при обрушении крыши магазина - РИА Новости, 20.03.2022

В Ярославле мужчина погиб при обрушении крыши магазина

Один рабочий погиб, восемь госпитализированы после обрушения крыши закрытого магазина в Ярославле, где шел ремонт, заявил врио губернатора Ярославской области... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T17:15

2022-03-20T17:15

2022-03-20T19:23

происшествия

ярославль

ярославская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779161179_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_849abeaea91ff3e7925dfb1779fb1e73.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Один рабочий погиб, восемь госпитализированы после обрушения крыши закрытого магазина в Ярославле, где шел ремонт, заявил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев."ЧП в Ярославле. В магазине на пересечении Депутатской и Андропова, который был закрыт и находился на реконструкции, по предварительным данным, из-за ремонтных работ обрушилась крыша. Там находились рабочие, 14 человек. К сожалению, есть погибший. Восемь человек госпитализированы. Один человек в крайне тяжелом состоянии", — написал Евраев в своем Telegram-канале.Он отметил, что власти окажут финансовую помощь семье погибшего и семьям пострадавших."На месте работают оперативные службы. Под завалами уже никого нет. Но здание еще обследуют кинологи с собаками, чтобы окончательно в этом убедиться. Я на постоянной связи с руководством МЧС", — написал врио губернатора.По его словам, прокуратура Ярославской области начала проверку. В ее ходе будет дана оценка исполнению требований законодательства о строительной безопасности, а также о безопасности жизни и здоровья граждан.

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/moshenniki-1778885379.html

ярославль

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Место обрушения перекрытий в здании в Ярославле. Кадры МЧС Один человек погиб, восемь пострадали в результате обрушения перекрытий в здании в Ярославле 2022-03-20T17:15 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ярославль, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)