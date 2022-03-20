https://ria.ru/20220320/neonatsisty-1779134742.html

Неонацисты уничтожили бассейн в Мариуполе, рассказала жительница

Неонацисты уничтожили бассейн в Мариуполе, рассказала жительница - РИА Новости, 20.03.2022

Неонацисты уничтожили бассейн в Мариуполе, рассказала жительница

Украинские неонацисты из батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) специально уничтожили плавательный бассейн "Нептун" в центре... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T14:47

2022-03-20T14:47

2022-03-20T20:30

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинские неонацисты из батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) специально уничтожили плавательный бассейн "Нептун" в центре Мариуполя, убив при этом множество мирных горожан, рассказала жительница Мариуполя, беженка Нина Кулаева."У нас 5-я больница, а рядышком плавбассейн", - сказала Кулаева. По ее словам, там окопались неонацисты. "Они уничтожили бассейн... И тоже в этом бассейне они загубили очень много людей", - добавила она."Зачем плавбассейн было рушить? Только его отстроили, сделали там ремонт", - отметила Кулаева. Тем самым неонацисты устрашают население, добавила женщина. "Они устрашением своим хотят на себя какие-то награды повесить", - сказала она.Именно "азовцы" взорвали и драматический театр в Мариуполе, заявила Кулаева.В результате огненного шквала, который "азовцы" специально обрушили на Мариуполь, в городе фактически "камня на камне не осталось", говорит женщина. В том числе, был разрушен многоэтажный дом, где жила она. "Я вообще удивляюсь, как мы живы остались", - сказала Кулаева.Украинские власти ранее обвинили РФ в нанесении 16 марта авиационного удара по зданию драматического театра и в Мариуполе. Украинские СМИ также сообщили о якобы ударе по плавательному бассейну "Нептун". Минобороны РФ заявило, что эти обвинения не соответствует действительности - российская авиация в тот день не выполняла никаких ударов по наземным целям в этом городе.В военном ведомстве отметили, что "по имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра", где могли находиться заложники. Как заявила омбудсмен Украины Людмила Денисова, информации о жертвах и пострадавших под завалами пока нет. Продолжаются работы по разблокированию подвального помещения, откуда выходили взрослые и дети.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/rubezhnoe-1779133496.html

https://ria.ru/20220320/ukraina-1779132159.html

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Жительница Мариуполя об уничтожении украинскими неонацистами бассейна и убийстве мирных горожан Украинские неонацисты из батальона "Азов" (против его боевиков в РФ возбуждено уголовное дело) специально уничтожили бассейн в центре Мариуполя, убив при этом множество мирных горожан, рассказала беженка Нина Кулаева 2022-03-20T14:47 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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