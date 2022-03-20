https://ria.ru/20220320/natsformirovaniya-1779170466.html

Глава СК поручил проверить захваченных лидеров украинских нацформирований

Глава СК поручил проверить захваченных лидеров украинских нацформирований - РИА Новости, 20.03.2022

Глава СК поручил проверить захваченных лидеров украинских нацформирований

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить на причастность к преступлениям лидеров захваченных в плен украинских нацформирований, сообщается на... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T20:36

2022-03-20T20:36

2022-03-20T20:43

обострение ситуации в днр и лнр

следственный комитет россии (ск рф)

россия

александр бастрыкин

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украина

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить на причастность к преступлениям лидеров захваченных в плен украинских нацформирований, сообщается на сайте СК РФ.В пресс-службе Росгвардии ранее сообщали, что росгвардейцы в ходе операции по освобождению города Изюм взяли в плен лидеров нацформирований и пособников СБУ."Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России проверить задержанных лиц на причастность к совершению преступлений в отношении мирного населения Донбасса и Украины, установив их роль и степень участия в преступлениях украинского режима, а также обеспечить полное, всестороннее и тщательное расследование преступной деятельности указанных лиц. При наличии оснований - незамедлительно решить вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/natsbatalon-1779168654.html

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Петр Попадюк

следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин, в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба безопасности украины