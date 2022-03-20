Рейтинг@Mail.ru
Глава СК поручил проверить захваченных лидеров украинских нацформирований - РИА Новости, 20.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/natsformirovaniya-1779170466.html
Глава СК поручил проверить захваченных лидеров украинских нацформирований
Глава СК поручил проверить захваченных лидеров украинских нацформирований - РИА Новости, 20.03.2022
Глава СК поручил проверить захваченных лидеров украинских нацформирований
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить на причастность к преступлениям лидеров захваченных в плен украинских нацформирований, сообщается на... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T20:36
2022-03-20T20:43
обострение ситуации в днр и лнр
следственный комитет россии (ск рф)
россия
александр бастрыкин
в мире
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773808350_0:64:3061:1786_1920x0_80_0_0_de8549101a24ba65388084be17611299.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить на причастность к преступлениям лидеров захваченных в плен украинских нацформирований, сообщается на сайте СК РФ.В пресс-службе Росгвардии ранее сообщали, что росгвардейцы в ходе операции по освобождению города Изюм взяли в плен лидеров нацформирований и пособников СБУ."Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России проверить задержанных лиц на причастность к совершению преступлений в отношении мирного населения Донбасса и Украины, установив их роль и степень участия в преступлениях украинского режима, а также обеспечить полное, всестороннее и тщательное расследование преступной деятельности указанных лиц. При наличии оснований - незамедлительно решить вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/natsbatalon-1779168654.html
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773808350_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_84732694d0d57d1a86b1d7b02c8200c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин, в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба безопасности украины
20:36 20.03.2022 (обновлено: 20:43 20.03.2022)
 
Глава СК поручил проверить захваченных лидеров украинских нацформирований

Глава СК Бастрыкин поручил проверить захваченных лидеров украинских нацформирований

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить на причастность к преступлениям лидеров захваченных в плен украинских нацформирований, сообщается на сайте СК РФ.
В пресс-службе Росгвардии ранее сообщали, что росгвардейцы в ходе операции по освобождению города Изюм взяли в плен лидеров нацформирований и пособников СБУ.
"Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России проверить задержанных лиц на причастность к совершению преступлений в отношении мирного населения Донбасса и Украины, установив их роль и степень участия в преступлениях украинского режима, а также обеспечить полное, всестороннее и тщательное расследование преступной деятельности указанных лиц. При наличии оснований - незамедлительно решить вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Минобороны о завершении разгрома нацбатальона Донбасс
Вчера, 20:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны: российские войска завершают разгром нацбатальона "Донбасс"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСледственный комитет России (СК РФ)РоссияАлександр БастрыкинВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Служба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала