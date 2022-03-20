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Генсек НАТО заявил, что альянс наращивает военную поддержку Украины
Генсек НАТО заявил, что альянс наращивает военную поддержку Украины - РИА Новости, 20.03.2022
Генсек НАТО заявил, что альянс наращивает военную поддержку Украины
НАТО наращивает оказание помощи Украине, в том числе на военном, гуманитарном и финансовом направлениях, заявил в воскресенье генеральный секретарь альянса Йенс РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T16:44
2022-03-20T16:44
2022-03-20T16:55
в мире
нато
украина
йенс столтенберг
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
москва
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. НАТО наращивает оказание помощи Украине, в том числе на военном, гуманитарном и финансовом направлениях, заявил в воскресенье генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг."Союзники по НАТО наращивают свою поддержку Украины, в том числе посредством поставок вооружений, гуманитарной помощи, а также через многомиллиардную помощь ее экономике", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу NBC.Он добавил, что помимо этого страны-члены альянса вводят беспрецедентные по своему масштабу санкции против России, которые призваны заставить Москву "уплатить цену за неоправданную и полностью бессмысленную войну против Украины".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/patriot-1779131068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, нато, украина, йенс столтенберг, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, москва, россия
16:44 20.03.2022 (обновлено: 16:55 20.03.2022)
Генсек НАТО заявил, что альянс наращивает военную поддержку Украины
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс наращивает военную поддержку Украины