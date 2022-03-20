https://ria.ru/20220320/kultura-1779134283.html

Путин вручит премии деятелям культуры 25 марта

Путин вручит премии деятелям культуры 25 марта - РИА Новости, 20.03.2022

Путин вручит премии деятелям культуры 25 марта

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 25 марта вручит премии деятелям культуры и поздравит лауреатов, сообщил РИА Новости советник президента по вопросам... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T14:45

2022-03-20T14:45

2022-03-20T14:45

культура

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 25 марта вручит премии деятелям культуры и поздравит лауреатов, сообщил РИА Новости советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой."В этот день всегда вручается премия президента молодым деятелям культуры. Каждый год 25 числа в День работника культуры подписывается указ и происходит вручение", - сказал Толстой.Собеседник агентства добавил, что президент поздравит лауреатов, и, если и у них "возникнет желание что-то сказать, у них будет такая возможность".

https://ria.ru/20220319/urin-1779026794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, владимир путин, россия, общество