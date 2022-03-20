https://ria.ru/20220320/kultura-1779134283.html
Путин вручит премии деятелям культуры 25 марта
Путин вручит премии деятелям культуры 25 марта - РИА Новости, 20.03.2022
Путин вручит премии деятелям культуры 25 марта
Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 25 марта вручит премии деятелям культуры и поздравит лауреатов, сообщил РИА Новости советник президента по вопросам... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T14:45
2022-03-20T14:45
2022-03-20T14:45
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 25 марта вручит премии деятелям культуры и поздравит лауреатов, сообщил РИА Новости советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой."В этот день всегда вручается премия президента молодым деятелям культуры. Каждый год 25 числа в День работника культуры подписывается указ и происходит вручение", - сказал Толстой.Собеседник агентства добавил, что президент поздравит лауреатов, и, если и у них "возникнет желание что-то сказать, у них будет такая возможность".
https://ria.ru/20220319/urin-1779026794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, владимир путин, россия, общество
Путин вручит премии деятелям культуры 25 марта
Президент Путин 25 марта вручит премии деятелям культуры и поздравит лауреатов
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 25 марта вручит премии деятелям культуры и поздравит лауреатов, сообщил РИА Новости советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой.
"В этот день всегда вручается премия президента молодым деятелям культуры. Каждый год 25 числа в День работника культуры подписывается указ и происходит вручение", - сказал Толстой.
Собеседник агентства добавил, что президент поздравит лауреатов, и, если и у них "возникнет желание что-то сказать, у них будет такая возможность".