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Путин вручит премии деятелям культуры 25 марта - РИА Новости, 20.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220320/kultura-1779134283.html
Путин вручит премии деятелям культуры 25 марта
Путин вручит премии деятелям культуры 25 марта - РИА Новости, 20.03.2022
Путин вручит премии деятелям культуры 25 марта
Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 25 марта вручит премии деятелям культуры и поздравит лауреатов, сообщил РИА Новости советник президента по вопросам... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T14:45
2022-03-20T14:45
культура
новости культуры
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 25 марта вручит премии деятелям культуры и поздравит лауреатов, сообщил РИА Новости советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой."В этот день всегда вручается премия президента молодым деятелям культуры. Каждый год 25 числа в День работника культуры подписывается указ и происходит вручение", - сказал Толстой.Собеседник агентства добавил, что президент поздравит лауреатов, и, если и у них "возникнет желание что-то сказать, у них будет такая возможность".
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новости культуры, владимир путин, россия, общество
14:45 20.03.2022
 
Путин вручит премии деятелям культуры 25 марта

Президент Путин 25 марта вручит премии деятелям культуры и поздравит лауреатов

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 25 марта вручит премии деятелям культуры и поздравит лауреатов, сообщил РИА Новости советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой.
"В этот день всегда вручается премия президента молодым деятелям культуры. Каждый год 25 числа в День работника культуры подписывается указ и происходит вручение", - сказал Толстой.
Собеседник агентства добавил, что президент поздравит лауреатов, и, если и у них "возникнет желание что-то сказать, у них будет такая возможность".
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