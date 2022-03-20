https://ria.ru/20220320/kredity-1779175377.html

Минск договорился с Москвой о смещении части платежей по кредитам

Минск договорился с Москвой о смещении части платежей по кредитам - РИА Новости, 20.03.2022

Минск договорился с Москвой о смещении части платежей по кредитам

Минск договорился с Москвой о смещении части выплат по российским кредитам на пять-шесть лет, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T21:51

2022-03-20T21:51

2022-03-20T22:32

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МИНСК, 20 мар — РИА Новости. Минск договорился с Москвой о смещении части выплат по российским кредитам на пять-шесть лет, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов."Мы имеем перенос сроков, который позволит нам в данный момент не отвлекать ресурсы на обслуживание обязательств и погашение перед партнерами из России", — сказал он в эфире телеканала "Беларусь 1".Селиверстов назвал эти сроки более комфортными и взаимоприемлемыми.По его словам, стороны договорились о том, что будет целесообразно направить взаимные платежи на меры, которые позволят сторонам улучшить взаимную торговлю в санкционный период.Четырнадцатого марта премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что по итогам переговоров правительственных делегаций в Москве было принято решение о реструктуризации и рассрочке выплаты государственных кредитов, предоставлявшихся Россией, а также о переводе их из иностранной валюты в российский рубль.После начала российской спецоперации по демилитаризации Украины западные страны заявили о новых санкциях против Москвы. Основные ограничения приходятся на банковский сектор, в том числе ЦБ, а также поставки высокотехнологичной продукции. Десятки крупнейших компаний также покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний. Кроме того, рестрикции затронули Белоруссию.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

https://ria.ru/20220319/lukashenko-1778995606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

белоруссия, россия, кредиты, в мире