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Минск договорился с Москвой о смещении части платежей по кредитам - РИА Новости, 20.03.2022
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Минск договорился с Москвой о смещении части платежей по кредитам
Минск договорился с Москвой о смещении части платежей по кредитам - РИА Новости, 20.03.2022
Минск договорился с Москвой о смещении части платежей по кредитам
Минск договорился с Москвой о смещении части выплат по российским кредитам на пять-шесть лет, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T21:51
2022-03-20T22:32
белоруссия
россия
кредиты
в мире
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МИНСК, 20 мар — РИА Новости. Минск договорился с Москвой о смещении части выплат по российским кредитам на пять-шесть лет, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов."Мы имеем перенос сроков, который позволит нам в данный момент не отвлекать ресурсы на обслуживание обязательств и погашение перед партнерами из России", — сказал он в эфире телеканала "Беларусь 1".Селиверстов назвал эти сроки более комфортными и взаимоприемлемыми.По его словам, стороны договорились о том, что будет целесообразно направить взаимные платежи на меры, которые позволят сторонам улучшить взаимную торговлю в санкционный период.Четырнадцатого марта премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что по итогам переговоров правительственных делегаций в Москве было принято решение о реструктуризации и рассрочке выплаты государственных кредитов, предоставлявшихся Россией, а также о переводе их из иностранной валюты в российский рубль.После начала российской спецоперации по демилитаризации Украины западные страны заявили о новых санкциях против Москвы. Основные ограничения приходятся на банковский сектор, в том числе ЦБ, а также поставки высокотехнологичной продукции. Десятки крупнейших компаний также покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний. Кроме того, рестрикции затронули Белоруссию.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
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белоруссия, россия, кредиты, в мире
21:51 20.03.2022 (обновлено: 22:32 20.03.2022)
 
Минск договорился с Москвой о смещении части платежей по кредитам

Минск договорился с Москвой о смещении части платежей по кредитам на пять-шесть лет

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 20 мар — РИА Новости. Минск договорился с Москвой о смещении части выплат по российским кредитам на пять-шесть лет, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов.
"Мы имеем перенос сроков, который позволит нам в данный момент не отвлекать ресурсы на обслуживание обязательств и погашение перед партнерами из России", — сказал он в эфире телеканала "Беларусь 1".
Селиверстов назвал эти сроки более комфортными и взаимоприемлемыми.
По его словам, стороны договорились о том, что будет целесообразно направить взаимные платежи на меры, которые позволят сторонам улучшить взаимную торговлю в санкционный период.
Четырнадцатого марта премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что по итогам переговоров правительственных делегаций в Москве было принято решение о реструктуризации и рассрочке выплаты государственных кредитов, предоставлявшихся Россией, а также о переводе их из иностранной валюты в российский рубль.
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После начала российской спецоперации по демилитаризации Украины западные страны заявили о новых санкциях против Москвы. Основные ограничения приходятся на банковский сектор, в том числе ЦБ, а также поставки высокотехнологичной продукции. Десятки крупнейших компаний также покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний. Кроме того, рестрикции затронули Белоруссию.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
 
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